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Ubarretxenak "zail" ikusten du 53 egunen buruan 5 eskumenak eskualdatzea, ia bi urtean lortu ez dutela kontuan izanda
"Jakina, epeek baldintzatzen dute transferentzien eskualdaketa. Gure aldetik gogor lan egin dugu, eta legegintzaldi honetan 14 transferentzia lortu ditugula nabarmendu behar dugu. Akordiorik gabe geratu diren gainerako bost eskumenen kasuan, denborak agintzen du, horixe da agertokia", adierazi du Jaurlaritzaren bozeramaileak.
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