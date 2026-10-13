Podemos Euskadi ha elegido este martes a sus cabezas de lista para las elecciones forales y municipales del 23 de mayo. Las listas para las Juntas Generales estarán lideradas por Miren Echeveste (Gipuzkoa), David Rodríguez (Álava/Araba) y Richar Vaquero (Bizkaia), mientras que los aspirantes a las alcaldías de las tres capitales serán Garbiñe Ruiz (Vitoria-Gasteiz), Rakel Asensio (Bilbao) y Xabier Marrero (Donostia/San Sebastián).

La formación morada acaba de completar el proceso de primarias iniciado el pasado 7 de septiembre. En esta primera fase telemática se han celebrado solo las primarias para las elecciones forales y las municipales de las tres capitales.

Las primarias del resto de municipios vascos no han formado parte de este calendario. Estos procesos se celebrarán de manera presencial dentro de un calendario específico cuya fecha comunicará esta formación de izquierda próximamente.

De los seis candidatos que han resultado elegidos en esta primera fase, la mitad repetirá como cabeza de lista. En concreto, los actuales portavoces en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Garbiñe Ruiz) y las Juntas Generales de Álava (David Rodríguez) y Gipuzkoa (Miren Echeveste) liderarán de nuevo las respectivas candidaturas.

Por otro lado, nuevos rostros encabezarán las planchas electorales de Podemos para la Diputación de Bizkaia. Richar Vaquero, coordinador general de Podemos Euskadi y juntero en Bizkaia, liderará la lista para las Juntas Generales de este territorio. Rakel Asensio (trabajadora social de 24 años de edad) será cabeza de lista en Bilbao y Xabi Marrero (miembro del Consejo Ciudadano Autonómico (CCA) y secretario de Medio Ambiente de Podemos Euskadi, y trabajador de URA de 51 años) liderará la candidatura de Donostia-San Sebastián.