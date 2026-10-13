Javier Hurtado será el candidato del PSE-EE al Congreso de los Diputados por Álava, según ha confirmado EITB. Actualmente, es secretario general de los socialistas alaveses y consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, puesto que ocupa desde 2020.

Hurtado es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, ha cursado el Programa Internacional de Sciences Po, en el Instituto de Estudios Políticos de París, y la Escuela de Práctica Jurídica Práxedes Ochoa del Colegio de Abogados de Álava.

Antes de incorporarse al Gobierno Vasco, fue diputado foral de Infraestructuras Viarias y Movilidad de Álava entre 2019 y 2020. Previamente, ejerció como abogado entre 2013 y 2019.

Entre 2009 y 2011, ocupó el cargo de director general del Gabinete del Ministerio de Fomento. Durante esa etapa, también formó parte del Consejo Rector de Puertos del Estado y del Consejo de Administración de ADIF.