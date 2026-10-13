Hurtado abandona el Gobierno Vasco para encabezar la lista del PSE por Álava al Congreso
El actual consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco tendrá que dejar el cargo si resulta elegido diputado en las elecciones generales, al ser ambos puestos incompatibles.
Javier Hurtado será el candidato del PSE-EE al Congreso de los Diputados por Álava, según ha confirmado EITB. Actualmente, es secretario general de los socialistas alaveses y consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, puesto que ocupa desde 2020.
Hurtado es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, ha cursado el Programa Internacional de Sciences Po, en el Instituto de Estudios Políticos de París, y la Escuela de Práctica Jurídica Práxedes Ochoa del Colegio de Abogados de Álava.
Antes de incorporarse al Gobierno Vasco, fue diputado foral de Infraestructuras Viarias y Movilidad de Álava entre 2019 y 2020. Previamente, ejerció como abogado entre 2013 y 2019.
Entre 2009 y 2011, ocupó el cargo de director general del Gabinete del Ministerio de Fomento. Durante esa etapa, también formó parte del Consejo Rector de Puertos del Estado y del Consejo de Administración de ADIF.
Tendrá que dejar la consejería si resulta elegido
Si finalmente resulta elegido diputado en el Congreso, Javier Hurtado tendrá que dejar su cargo de consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, ya que ambos puestos son incompatibles. Su elección obligaría al lehendakari, Imanol Pradales, a buscar una persona que le sustituya al frente de la Consejería.