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Podemos confirma el pacto con ERC para “contribuir” a sus listas en Cataluña

Podemos ha anunciado un pacto con Esquerra Republicana de Catalunya para colaborar en las elecciones generales del 29 de noviembre.
(Foto de ARCHIVO) La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones, Ione Belarra (1i); la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero (2i), y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (1d), conversan durante el pleno de investidura del líder del Partido Popular, en el Congreso de los Diputados, a 27 de septiembre de 2023, en Madrid (España). El presidente del PP y candidato al Gobierno se sometió ayer, 26 de septiembre, a la primera sesión de su debate de investidura en el Congreso, que duró siete horas y media y fue el primero en el que se escuchan discursos en lenguas cooficiales con el uso de pinganillos para recibir la traducción simultánea. Hoy, se vota su candidatura en 'primera vuelta', resultado que marcará el pleno previsto para celebrarse en 488 horas, el viernes, 29 de septiembre, en caso de Feijóo no logre la mayoría absoluta (176 diputados) que se requiere en el primer intento. Eduardo Parra / Europa Press 27 SEPTIEMBRE 2023;MADRID;SEGUNDO DÍA SESIÓN INVESTIDURA;CONGRESO DE LOS DIPUTADOS;FEIJÓO 27/9/2023
Ione Belarra, Irene Montero y Gabriel Rufián, en el Congreso. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Podemosek ERCren hautagaitzei "ekarpena" egingo die Katalunian

Mikel Dominguez | EITB

Última actualización

Podemos ha anunciado que ha cerrado un acuerdo con ERC para “contribuir” a su candidatura en las cuatro circunscripciones de Cataluña, por lo que irán juntos a las elecciones del 29 de noviembre.

De la misma manera, Irene Montero (Podemos) y Gabriel Rufián (ERC) “harán equipo” durante la campaña.

El partido morado ha explicado en un comunicado que entiende que “la legitimidad para hacer frente al reaccionarismo del Estado pasa por reforzar las izquierdas nacionales” y, en ese sentido, queda “claro” que la opción es ERC.

“Entendemos que la colaboración entre fuerzas de izquierdas para frenar a la extrema derecha, defender al país y proteger los derechos de la ciudadanía es indispensable”, añade.

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