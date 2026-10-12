Podemos confirma el pacto con ERC para “contribuir” a sus listas en Cataluña

Podemos ha anunciado que ha cerrado un acuerdo con ERC para “contribuir” a su candidatura en las cuatro circunscripciones de Cataluña, por lo que irán juntos a las elecciones del 29 de noviembre.

De la misma manera, Irene Montero (Podemos) y Gabriel Rufián (ERC) “harán equipo” durante la campaña.

El partido morado ha explicado en un comunicado que entiende que “la legitimidad para hacer frente al reaccionarismo del Estado pasa por reforzar las izquierdas nacionales” y, en ese sentido, queda “claro” que la opción es ERC.

“Entendemos que la colaboración entre fuerzas de izquierdas para frenar a la extrema derecha, defender al país y proteger los derechos de la ciudadanía es indispensable”, añade.