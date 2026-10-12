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EH Bildu llama a "mandar un mensaje claro al bloque reaccionario" el 14 de noviembre en Bilbao
La coalición soberanista considera que en Euskal Herria "hay fuerza suficiente para parar al bloque reaccionario" y llama a la ciudadanía a "reventar las calles de Bilbao" y construir "un cinturón de lucha" frente a la ultraderecha.
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