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Aizpurua (EH Bildu): "Se trata de un fin de ciclo vital"
Euskaraz irakurri: Aizpurua (EH Bildu): "Bizitzaren ziklo bat bete dudala iruditzen zait"
La portavoz de la coalición soberanista en el Congreso desde 2019 no volverá a ser candidata. Según ha confesado a EITB, se jubila con buen sabor de boca tras haber conseguido "que nos respeten".
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