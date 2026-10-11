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Aizpurua (EH Bildu): "Se trata de un fin de ciclo vital"

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Euskaraz irakurri: Aizpurua (EH Bildu): "Bizitzaren ziklo bat bete dudala iruditzen zait"

EITB

Última actualización

La portavoz de la coalición soberanista en el Congreso desde 2019 no volverá a ser candidata. Según ha confesado a EITB, se jubila con buen sabor de boca tras haber conseguido "que nos respeten". 

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