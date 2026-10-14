La presidenta del PSE-EE y diputada foral de Empleo, Cristina González, será la nueva consejera de Turismo del Gobierno Vasco en sustitución de su compañero de partido Javier Hurtado, que abandona el Ejecutivo para encabezar la lista socialista por Álava en las elecciones generales

A falta de la confirmación oficial, las fuentes consultadas por EITB apuntan a González como nueva consejera de Turismo.

Nacida en Vitoria-Gasteiz en 1969, González es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, diploma de Estudios Avanzados en Unión Europea y Europa del Este, y es tutora de la UNED del Centro Asociado de la capital alavesa.

En septiembre de 2014 fue elegida secretaria general del PSE-EE de Álava y refrendada en el cargo en septiembre de 2017 y noviembre de 2021. En febrero de 2025, anunció su decisión de no presentarse a la reelección para un nuevo mandato.

Fue miembro de las Juntas Generales de Álava en la legislatura 2007-2011 y portavoz del grupo socialista en esta institución desde junio de 2011 hasta las elecciones municipales y forales de 2015. También ha sido parlamentaria vasca de mayo de 2009 a enero de 2012.