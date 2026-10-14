Margarita Robles será la "número dos" en la lista electoral del PSOE, tras Pedro Sánchez

La actual ministra de Defensa, Margarita Robles, será la número dos de la lista del PSOE por Madrid en las elecciones del 29 de noviembre, candidatura que encabezará el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.



El número tres de esa lista será ocupado de nuevo por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.



Según varias fuentes, en esta lista de Madrid figurará también el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien en 2023 fue cabeza de lista por Cádiz.



En las elecciones generales de 2023, el número dos estuvo reservado para la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno Teresa Ribera, quien es ahora vicepresidenta de la Comisión Europea.



Margarita Robles, por su parte, fue en aquella lista número cuatro.