Pradales celebra avances hacia la macrorregión atlántica para seguir "cumpliendo plazos"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha celebrado este miércoles que el dictamen favorable a establecer la macrorregión atlántica vaya a obtener esta tarde el respaldo del Comité Europeo de las Regiones en Bruselas, lo cual permite seguir "cumpliendo plazos" para que el proyecto se pueda aprobar en junio del próximo año.



"Después de ocho años de intenso trabajo con muchas personas que han estado remando a favor de que se pueda ir adelante en ese sueño de que se pueda conformar una macrorregión atlántica, el Comité de Regiones aprobará hoy un dictamen y eso nos permitirá seguir adelante", ha explicado Pradales ante la prensa desde Bruselas.



El objetivo de la propuesta, que ha impulsado Euskadi, es mejorar las relaciones entre los territorios que comparten aguas atlánticas y, según ha incidido el lehendakari, "cooperar para hacer más fuerte el eje atlántico en Europa y ante el mundo"



"Es importante estar en Bruselas, la agenda vasca también tiene que presentarse en Bruselas", defendió Pradales, quien recordó que "vienen meses definitorios" para dossieres tan relevantes como el próximo presupuesto de la Unión Europea a siete años, la reindustrialización de Europa y la integración de los mercados de capitales.



Durante su viaje de trabajo en Bruselas, Pradales se ha reunido con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea responsable de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, y con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y aprovechará este miércoles para verse con la presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tüttő.



