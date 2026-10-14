Pradales pozik agertu da makroeskualde atlantikoaren proiektuan egindako aurrerapausoek "epeak betetzeko aukera" emango dutelako
"Makroeskualde bat eratzeko ametsa egia bihurtzeko prozesuan, pertsona askok egin dute arraun zortzi urtez, eta gaur irizpen bat onartuko dute egitasmoak aurrera egiten jarrai dezan", azaldu du Pradalesek Bruselan, komunikabideen aurrean.
Imanol Pradales lehendakaria pozik agertu da gaur, Europako Batzordeak makroeskualde atlantikoa aurrera eramateko irizpena onartuko duelako arratsaldean. Izan ere, horri esker, "epeak betetzen" jarraitzeko aukera izango dute, eta proiektua datorren urteko ekainerako gauzatu ahal izango da.
Lehendakariak Eskualdeen Europako Batzordearen Osoko Bilkuran parte hartuko du, eta, esan bezala, makroeskualde atlantikoaren estrategiarantz aurrera egiteko irizpena eztabaidatu eta bozkatuko dute bertan.
"Makroeskualde bat eratzeko ametsa egia bihurtzeko prozesuan, pertsona askok egin dute arraun zortzi urtez, eta gaur irizpen bat onartuko dute egitasmoak aurrera egiten jarrai dezan", azaldu du Pradalesek Bruselan, komunikabideen aurrean.
Euskadik bultzatu duen proposamenaren helburua da Atlantikoko urak partekatzen dituzten lurraldeen arteko harremanak hobetzea eta, lehendakariak azpimarratu duenez, "Europan eta munduaren aurrean ardatz atlantikoa indartsuago egiteko lankidetzan aritzea".
"Garrantzitsua da Bruselan egotea, euskal agendak ere Bruselan egon behar duelako", defendatu du Pradalesek, eta gogorarazi du "hilabete erabakigarriak" datozela, besteak beste, Europar Batasunaren datozen zazpi urteetarako aurrekontuak, Europaren berrindustrializazioa eta kapital merkatuen integrazioa eztabaidatuko direlako.
Bruselara egin duen lan bidaian, Raffaele Fitto Europako Batzordearen presidenteorde arduradunarekin eta Antonio Costa Europako Kontseiluaren presidentearekin bildu da Pradales, eta Kata Tüttere Eskualdeetako Batzordearen presidentearekin batzartuko da arratsaldean.