Se cumplen 10 años desde la trifulca con dos guardias civiles en el bar Koxka de Alsasua que originó el caso Altsasu. Ocho jóvenes fueron condenados por la Audiencia Nacional. Posteriormente, el Tribunal Supremo rebajó las penas que oscilaban entre un año y medio y nueve años y medio de prisión. Adur Ramírez de Alda y Jokin Unamuno, dos de los condenados, han contado en Euskadi Irratia cómo han vivido estos últimos 10 años. El último condenado cumplió la condena en marzo de 2026, pero destacan la importancia de la memoria.