Frente Amplio defiende que intentó todo para pactar con Podemos pero pasa página: "No more drama"

Frente Amplio, la coalicición estatal de una quincena de formaciones de izquierda impulsada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes, ha presentado este mediodía a su cabeza de cartel, Ada Colau, en el auditorio del parque Lineal Manzanares de Madrid.

Colau ha aludido al naufragio del intento de incluir a Podemos en esta coalición tras no llegarse a un acuerdo entre ambos espacios al cierre del registro de alianzas electorales para el 29N este viernes.



Así, ha admitido que estos días hubo momentos "difíciles" y entiende la decepción de que Podemos se haya quedado fuera de Frente Amplio, pero ha defendido que lo intentaron "hasta el último minuto" y sin "bajar los brazos" intentaron la opción de acuerdo con "extrema generosidad".



"Se tendió la mano. Pero si alguien no se quiere sentar a una mesa, no se le puede obligar. Eso es así", ha declarado la exregidora de Barcelona, prometiendo que esta será la "última vez" que se le escuche "hablar de siglas o de partidos": "Se han hecho todos los esfuerzos posibles y se seguirán haciendo y se seguirá teniendo la mano. Vamos a dejar de hablar de siglas y, desde luego, no me van a escuchar una mala palabra sobre otras personas de formaciones progresistas", ha zanjado.