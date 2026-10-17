Frente Amplio defiende que intentó todo para pactar con Podemos pero pasa página: "No more drama"
Frente Amplio, la coalicición estatal de una quincena de formaciones de izquierda impulsada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes, ha presentado este mediodía a su cabeza de cartel, Ada Colau, en el auditorio del parque Lineal Manzanares de Madrid.
Colau ha aludido al naufragio del intento de incluir a Podemos en esta coalición tras no llegarse a un acuerdo entre ambos espacios al cierre del registro de alianzas electorales para el 29N este viernes.
Así, ha admitido que estos días hubo momentos "difíciles" y entiende la decepción de que Podemos se haya quedado fuera de Frente Amplio, pero ha defendido que lo intentaron "hasta el último minuto" y sin "bajar los brazos" intentaron la opción de acuerdo con "extrema generosidad".
"Se tendió la mano. Pero si alguien no se quiere sentar a una mesa, no se le puede obligar. Eso es así", ha declarado la exregidora de Barcelona, prometiendo que esta será la "última vez" que se le escuche "hablar de siglas o de partidos": "Se han hecho todos los esfuerzos posibles y se seguirán haciendo y se seguirá teniendo la mano. Vamos a dejar de hablar de siglas y, desde luego, no me van a escuchar una mala palabra sobre otras personas de formaciones progresistas", ha zanjado.
Montero lanza su candidatura y acusa a Frente Amplio de preferir pactar con PSOE en Senado
Por otra parte, la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha lanzado este sábado su candidatura para las elecciones generales del 29 de noviembre y ha acusado a los partidos de Frente Amplio de haber preferido pactar con el PSOE para concurrir al Senado antes que cerrar acuerdos electorales con Podemos en distintas comunidades autónomas, pese a que, según ha asegurado, algunas de esas negociaciones estaban "muy avanzadas o incluso cerradas".
Así lo ha manifestado durante su intervención en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, celebrado tras las negociaciones entre las formaciones de izquierda para las próximas elecciones generales, en las que la formación morada ha alcanzado un acuerdo de cooperación con ERC y pactos de unidad en Canarias y la Comunidad Valenciana, pero en las que ha fracasado en el resto de territorios españoles.
Montero ha hecho suyas las disculpas expresadas el viernes por Gabriel Rufián por el "espectáculo" ofrecido durante las negociaciones.
La candidata de Podemos ha asegurado que las dificultades para alcanzar acuerdos con los partidos de Frente Amplio no respondían fundamentalmente a las listas o al reparto de puestos, sino a las "discrepancias políticas serias" que mantienen desde hace años.
Frente Amplio elegirá a sus candidatos de Euskadi el martes
Tras no llegar a un acuerdo, Frente Amplio y Podemos concurrirán por separado también en Euskadi y en Navarra.
La próxima semana, el martes por la tarde, los miembros de Frente Ámplio tendrán una reunión para debatir y elegir qué personas encabezarán las listas electorales. El nombre de Lander Martínez está sobre la mesa como cabeza de lista en Bizkaia.