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PP acusa a PNV de ser "cómplice" en el "bloque de involución en todo" de Sánchez y espera que la sociedad "reaccione"
Euskaraz irakurri: Sanchezen "inboluzio blokean konplize" izatea egotzi dio PPk EAJri
El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha acusado al PNV de ser "cómplice" en el "bloque de la involución" democrática y "en todo" que, a su entender, se ha producido con el Gobierno de Pedro Sánchez. Asimismo, ha esperado que la sociedad "reaccione" para que pueda haber, tras las elecciones del 29 de noviembre, "el cambio que Euskadi necesita" y en el que los jeltzales vuelvan a ser "irrelevantes".
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