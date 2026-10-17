PP acusa a PNV de ser "cómplice" en el "bloque de involución en todo" de Sánchez y espera que la sociedad "reaccione"

El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha acusado al PNV de ser "cómplice" en el "bloque de la involución" democrática y "en todo" que, a su entender, se ha producido con el Gobierno de Pedro Sánchez. Asimismo, ha esperado que la sociedad "reaccione" para que pueda haber, tras las elecciones del 29 de noviembre, "el cambio que Euskadi necesita" y en el que los jeltzales vuelvan a ser "irrelevantes".