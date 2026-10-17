HAUTESKUNDEAK

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Sanchezen "inboluzio blokean konplize" izatea egotzi dio PPk EAJri

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Javier De Andres EAEko PPko presidenteak EAJri leporatu dio "konplize" izatea "inboluzio demokratikoaren blokean". Halaber, gizarteak "erreakzionatzea" espero du, azaroaren 29ko hauteskundeen ostean "Euskadik behar duen aldaketa" egiteko eta jeltzaleak "garrantzirik gabekoak" izateko.

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