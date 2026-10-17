A-29

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Fronte Zabala eta Podemos ez dira akordiora heldu, eta banatuta aurkeztuko dira hauteskundeetara

Fronte Zabalaren eta Podemosen akordioa Kanarietan eta Valentziako Erkidegoan bakarrik gauzatu ahal izan da. Biigarren erkidegoaren kasuan, Compromisek gidatuko dituen hautagaiekin.

(Foto de ARCHIVO) La exministra de Igualdad, Irene Montero (1i) y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau (1d), durante un homenaje póstumo a la actriz Itziar Castro, en el Restaurante Red Fish, a 13 de diciembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). La actriz Itziar Castro, conocida por participar en películas como 'Pieles' o 'Campeones' y series como 'Vis a vis', falleció el pasado viernes 8 de diciembre, en Lloret de Mar (Girona) a los 46 años. Este homenaje ha sido organizado por parte de Bedelka Talent, la que era la agencia de representación de la artista, para que los amigos de la actriz puedan despedirla. Lorena Sopêna / Europa Press 13 DICIEMBRE 2023;HOMENAJE PÓSTUMO;CATALUÑA; 13/12/2023

Irene Montero eta Ada Colau Itziar Castrori egindako omenaldian. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Fronte Zabalak eta Podemosek ez dute azkenean akordiorik lortu eta banatua aurkeztuko dira azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan. Valentziako Erkidegoan eta Kanarietan baino ez dituzte itxi koalizioak.

Fronte Zabalak (IU, Sumar, Mas Madrid eta Comuns) ateak zabalik izan ditu azken minutura arte, proposamena igorri dio Podemosi azken unean, Madrilerako eta Kataluniarako "lehentasunezko" irteera postu bat jasotzen zuena.

Jarraian, Podemosek Kongresuko hautagaitzetan akordioak lortzeko eskaintza egin du, Madril eta Katalunia kontuan hartu gabe.

Baina hauteskunde-koalizioak erregistratzeko epea amaitu bezain laster, Fronte Zabala alderdiko iturriek baieztatu dute lurralde gehienetan banatuta joango direla, baita Madrilen eta Katalunian ere.

Zerrenda-buruak

Podemosen Madrilgo zerrendaburua Irene Montero izango da, eta Fronte Zabalekoa, Emilio Delgado (Mas Madrid). Hala ere, koalizioaren presidentegaia Ada Colau izango da, Bartzelonako lehen postuan.

Fronte Zabalaren eta Podemosen akordioa Kanarietan eta Valentziako Erkidegoan bakarrik gauzatu ahal izan da. Biigarren erkidegoaren kasuan, Compromisek gidatuko dituen hautagaiekin.  

Fronte Zabalak, aldiz, koalizioak hitzartu ditu Ara Mésekin Balearretan eta Chunta Aragonesistarekin Aragoin. 

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