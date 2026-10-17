PSOEk eta Fronte Zabalak Senatura zerrenda bateratua aurkeztea adostu dute
PSOEk eta Fronte Zabalak Senatura zerrenda bateratuan eta boto-paper bakarrarekin aurkeztuko direla iragarri dute.
Sozialistek eta Fronte Zabalak "historikotzat" jo dute akordioa. Gauerdiaren ostean eman dute akordioaren berri, hauteskundeetara aurkeztuko diren koalizioak jakinarazteko epea amaitu denean.
Bi alderdietako hautagaiak boto-paper berean agertuko dira, Aurrerabideko Senatua izenarekin. PSOEk argudiatu duenez, "kaleen aldarria" entzun ostean hartu dute erabakia, aldarrikapen horiek "gure siglen batuketa baino askoz haratago doan herri akordio" bihurtzeko.
Fronte Zabalak azaldu duenez, PSOE, IU, Sumar, Mas Madrid eta Ceuta Ya alderdiek babestutako 47 barrutitan hautagaitza bateratuak egingo dira. Koalizio horri sozialistek Mes eta IUrekin eta Balearretan Movimiento Sumarrekin eta Gomeran indar aurrerakoiekin egindako akordioa gehituko zaio.