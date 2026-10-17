EAJk aho batez berretsi ditu Maribel Vaquero, Idoia Sagastizabal eta Gorka Urtaran Kongresurako hautagai
Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak nabarmendu duenez, jeltzaleek "pertsona onenak" bidali dituzte Madrilera, "asko dago jokoan eta". Bestalde, Maribel Vaquero Kogresuko bozeramaileak azpimarratu du euskal diputatu gehiago egongo direla, baina EAJ dela "Euskadi defendatzen duen bakarra".
EAJren Euzkadi Buru Batzarrak (EBB) aho batez onartu ditu azaroaren 29ko hauteskunde orokorretarako Kongresurako eta Senaturako hautagaitzak. Kongresurako, Maribel Vaquero izango da berriro Gipuzkoako zerrendaburu, eta Idoia Sagastizabal Bizkaiko hautagaitzaren buru kokatuko dute beste behin. Berrikuntza Araban edukiko dute jeltzaleek, Gorka Urtaran Gasteizko alkate ohia izango baita zerrendaburua.
Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak eta hautagaiek agerraldia egin dute gaur EAJren egoitzan, Sabin Etxean, bertan egin baita hautagaitzak berresteko Ezohiko Batzar Nazionala.
Hautagaitzen aurkezpenean, Estebanek nabarmendu du jeltzaleek "Euskadi zaintzeko eta euskal herritar guztien etorkizuna zaintzeko emakume onenak, gizon onenak, pertsona onenak" bidaliko dituztela Madrilera, "asko baitago gaur jokoan Madrilen". Estebanen irudiko, EAJko diputatuek erakutsi dute "oso eraginkorrak" direla, eta nabarmendu du "inbestidura akordioaren % 75 baino gehiago" betetzea lortu dutela.
"Ultraeskuina gelditzeaz" hitz egiten dutenen aurrean, buruzagi jeltzaleak azpimarratu du azken urteotan Vox gobernuan egotea saihestu duen "alderdi bakarra" EAJ izan dela, bere botoekin. "Gogorarazi beharrekoa dela uste dut", esan du.
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