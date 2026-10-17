Hauteskundeak
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Lopez de Arroyabek esan du EH Bildu dela "Euskal Herriko fronte zabala"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Eva Lopez de Arroyabe EH Bilduren Arabako Batzar Nagusietako bozeramaileak esan du bere alderdia "Euskal Herriko fronte zabala" dela, eta "Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan diputatu eta senatariak lor ditzakeen ezkerreko indar bakarra" dela erantsi du.

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