Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Lopez de Arroyabek esan du EH Bildu dela "Euskal Herriko fronte zabala"
Eva Lopez de Arroyabe EH Bilduren Arabako Batzar Nagusietako bozeramaileak esan du bere alderdia "Euskal Herriko fronte zabala" dela, eta "Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan diputatu eta senatariak lor ditzakeen ezkerreko indar bakarra" dela erantsi du.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
15 urte Aieteko Bake Konferentziatik: bizikidetza erronka oraindik
ZUZENEAN
Duela min.
Sanchezen "inboluzio blokean konplize" izatea egotzi dio PPk EAJri
ZUZENEAN
Duela min.
EAJk aho batez berretsi ditu Maribel Vaquero, Idoia Sagastizabal eta Gorka Urtaran Kongresurako hautagai
ZUZENEAN
Duela min.
PSOEren Batzorde Federalak aho batez izendatu du Sanchez hautagai, eta zerrendak berretsi ditu
ZUZENEAN
Duela min.
Maria Caballero izango da UPNren Iruñeko alkategaia
ZUZENEAN
Duela min.
PSOEk eta Fronte Zabalak Senatura zerrenda bateratua aurkeztea adostu dute
ZUZENEAN
Duela min.
Fronte Zabala eta Podemos ez dira ados jarri, eta ez dira koalizioan aurkeztuko hauteskundeetara
ZUZENEAN
Duela min.
Erkidego batzuetan bakarrik akordioak itxita heldu da ezkerra koalizioak aurkezteko azken egunera
ZUZENEAN
Duela min.
Marokok bazekien milaka migratzaile Ceutara sartzea prestatzen ari zirela, CNIren arabera
Gehiago ikusi