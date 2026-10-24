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EH Bildu defiende las políticas públicas como "el mejor antídoto" frente a la ultraderecha

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La secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena. EUROPA PRESS 24/10/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ultraeskuindarren aurrean "antidotorik" onena bizitzak duintzen dituzten politika publikoak direla esan du EH Bilduk

EITB

Última actualización

La secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha defendido que las políticas públicas dirigidas a afrontar la emergencia habitacional, la carestía de la vida y las desigualdades son "el mejor antídoto" frente a la ultraderecha y la derecha, ante el avance de las posiciones que ha calificado de "reaccionarias y autoritarias" en Europa.

Lo ha dicho a los periodistas antes de comenzar la segunda jornada de unos encuentros organizados por EH Bildu, European Left Alliance y European Free Alliance para reflexionar en Pamplona sobre los retos y las oportunidades de la gobernanza local progresista en Europa.

EH Bildu Elecciones Actualidad

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