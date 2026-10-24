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EH Bildu defiende las políticas públicas como "el mejor antídoto" frente a la ultraderecha
La secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha defendido que las políticas públicas dirigidas a afrontar la emergencia habitacional, la carestía de la vida y las desigualdades son "el mejor antídoto" frente a la ultraderecha y la derecha, ante el avance de las posiciones que ha calificado de "reaccionarias y autoritarias" en Europa.
Lo ha dicho a los periodistas antes de comenzar la segunda jornada de unos encuentros organizados por EH Bildu, European Left Alliance y European Free Alliance para reflexionar en Pamplona sobre los retos y las oportunidades de la gobernanza local progresista en Europa.
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