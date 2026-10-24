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Ultraeskuindarren aurrean, "antidotorik onena" politika publikoak direla esan du EH Bilduk

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La secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena. EUROPA PRESS 24/10/2026
18:00 - 20:00

EITB

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Nerea Kortajarena EH Bilduko Programa idazkariaren hitzetan, ultraeskuinari aurre egiteko "antidotorik onena" bizitzak duintzen dituzten politika publikoak dira.

Alderdi subiranistaren ordezkariak European Left Alliance (ELA) eta European Free Alliance Europako alderdiak Iruñean egiten ari diren Herriek lidergoa hartu - Locals Take the Lead’ topaketetan egin ditu adierazpen horiek.

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