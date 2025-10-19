Zeintzuk dira historiako arte lapurretarik ospetsuenak?
Igandean, Napoleonen eta Eugenia de Montijo enperatrizaren bildumako 9 pieza lapurtu dituzte Parisko Louvre museoan. Baina... zeintzuk dira historiako arte lapurretarik ospetsuenak? Hona hemen horietako batzuk.
Guggenheimeko sarrera doakoa izango da asteburuan
Bilboko museoaren 28. urteurrena dela eta, sarrera librea izango da larunbat-igandeetan. Aldez aurreko erreserba agortuta dago, baina txarteldegian sarrerak egongo dira, museoa bete arte.
Jon Mikel Eubak, Zuhar Iruretagoienak eta Garikoitz Fragak jaso dituzte Gure Artea sariak
Eubak ibilbide artistikoaren saria jaso du, Gasteizen, Iruretagoienak sorkuntza lanari dagokiona eta Fragak arte plastikoen eta bisualen arloan eragileek egindako lana aitortzeko saria.
Marlene McCarty, "Sasi guztien gainetik", Tabakaleran
Gorputz femeninoaren inguruan eta horrek beste espezie batzuekin duen loturaren inguruan hausnartzeko gonbitak dira artista estatubatuarraren lanak. Tamaina handiko marrazkiak, batzuk estraktu begetalekin sortutakoak, eta landare biziz osatutako instalazioa daude Euskal Herrian inoiz egin dioten lehen erakusketan. Otsailaren 1ean egongo da ikusgai, Donostiako Tabakaleran. Musika: "Animalia" (Habia)
Rekalde aretoak 'Blue Lines' Leo Burgeren erakusketarekin hasiko du Barriek zikloa
Bilboko Rekalde aretoak 'Barriek' erakusketa-zikloaren edizio berri bat hartuko du, urritik 2026ko azarora arte. Bizkaiko Foru Aldundiaren beka jaso duten artisten lanak erakusten ditu ziklo horrek. Lehenengo erakusketa 'Blue Lines' izango da, Leo Burge artistarena. Abenduaren 14ra arte egongo da zabalik, eta, ondoren, María Muriedasen lanak izango dira ikusgai abenduaren 16tik 2026ko otsailaren 8ra, eta Ra Asensirenak, otsailaren 10etik apirilaren 12ra. Geroago, Mar de Dios artistaren erakusketa apirilaren 14tik ekainaren 21era egongo da ikusgai, Amaia Molineterena ekainaren 23tik abuztuaren 30era eta, azkenik, Maider Aldasororena, irailaren 1etik azaroaren 2ra.
Maria Helena Vieira da Silvaren abstrakzio konplexuei atea ireki die Guggenheimek
"Maria Helena Vieira da Silva. Espazioaren anatomia" erakusketak Frantzian bizi izan zen XX. mendeko portuges margolariaren (Lisboa, 1908-Paris, 1992) lanak biltzen ditu. "Margolan bat ez da sekula amaitzen”, esan zuen Vieira da Silvak. Musika: "Nao es tu, faculdade de sentir", Mikel Laboa
"Hamairu Centaurusera" Sergio Pregoren instalazioa desmuntatzen hasi dira Arte Ederren Bilboko Museoan
Bilboko Arte Ederren Museoan azken hiru urteotan izan den Sergio Pregoren artelana, zuri-beltzezko hamalau puzgarriz osatutako instalazioa, kentzen hasi dira gaur. Museoan egiten ari diren handitze-lanek eragindako hutsunea aprobetxatuz jarri zuten instalazioa, eta, orain, erretiratzeko ordua heldu zaio. Sergio Pregok berak ekin dio lanari. Sortzaile hondarribiarraren instalazio honen memoria eta hari buruzko hausnarketa jasotzen dituen liburua ere argitaratu du Museoak.
Eduardo Chillidaren "Burdinaren gorazarrea III" eskultura Bilbora itzuli da
Eduardo Chillidaren "Burdinaren gorazarrea III" eskultura monumentala Bilboko Arte Ederren Museoaren sarreran dago jada. 2018tik Chillida Lekun egon da, kontserbazio-arrazoiengatik. Lanak lau metroko altuera eta 18 tonako pisua du, eta BBVAren enkarguz sortu zuen Eduardo Chillidak 1991n. Aurretik, bi hamarkada inguru eman zituen "Burdinaren gorazarrea III" lanak Bizkaiko hiriburuko Kale Nagusian.
"Hormaren kontra" Pablo Ochoa de Olzaren lanen erakusketa, Bilbon
Bilbon, Ondare aretoan, azaroaren 15era arte egongo da ikusgai nafar artista eta grafitigile erretiratuaren lanen erakusketa. 40 lan baino gehiago bildu dituzte, grafitia 1965ean Filadelfian sortu zeneko 60. urtemuga ospatzeko.
Bilboko Guggenheim museoak 478.315 bisitari izan ditu ekainetik abuztura; historiako bigarren udarik onena izan da
Iazko aldi berean baino 4.822 bisitari gehiago izan ditu, eta aurten 921.971 bisitari izan ditu dagoeneko. Jende gehien bildu zen eguna abuztuaren 13a izan zen, asteazkena, 8.472 bisitari izan zituen egun osoan zehar.