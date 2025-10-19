Lapurretak
Zeintzuk dira historiako arte lapurretarik ospetsuenak?

‘Mona Lisa’ 1911eko abuztuan lapurtu zuen Louvre museoko langile batek, manta azpian ezkutatuta 1994an, leiho batetik sartu ziren Osloko galerian, eta 50 segundotan Edvard Munchen ‘Oihua’ lapurtu zuten Lapurrek honako ohartxo hau utzi zuten: “Mila esker segurtasun txarragatik” Geroago, ostu zuten ‘Oihua’ artelanaren beste bertsio bat pistola eskuan, pintore beraren ‘Madonna’ artelanarekin batera Aste honetan, Picassoren artelana honen lapurreta misteriotsuaren berri izan dugu Espainiako lapurretarik handiena, ordea, Esther Koplowitzen bilduma izan zen 2001ean
Mona Lisaren lapurreta, 1911ko abuztuan. Bideotik hartutako irudia.
Igandean, Napoleonen eta Eugenia de Montijo enperatrizaren bildumako 9 pieza lapurtu dituzte Parisko Louvre museoan. Baina... zeintzuk dira historiako arte lapurretarik ospetsuenak? Hona hemen horietako batzuk.

Napoleonen bitxiak lapurtu dituzte Louvre museoan
