Napoleonen bitxiak lapurtu dituzte Louvre museoan
Frantziako barne ministerioak harribitxien lapurreta baieztatu du, eta Parisko museoak igande osoan egongo da itxita.
Louvre museoak lapurreta bat jasan du igande goizean, eta, hori dela eta, museoko arduradunek egun osorako ixtea erabaki dute.
Rachida Dati Frantziako Kultura ministroak adierazi duenez, lapurreta igandeko lehen orduan izan da, museoa ateak irekitzera zihoanean. Datiren hitzetan, lapurretan ez da inor zauritu.
Le Parisien egunkari frantsesak zabaldu duenaren arabera, lapurrak 09:30ean sartu dira eraikinera, Sena ibaiaren aldetik, gaur egun obretan dagoen aldetik, eta barruan zeudela, karga-jasogailu bat erabili dute Apolo Galeriara sartzeko, Frantziako Koroaren bitxi preziatuenak gordetzen dituen aretora.
Leihoak apurtu ondoren, bi petsona sartu dira barrura, eta hirugarren batek kanpoan itxaron du.
Antza denez, Napoleonen eta enperatrizaren bitxi-bildumako 9 pieza lapurtu dituzte. Hala ere, bildumako diamanterik baliotsuena, 140 kilatekoa, ez dute ostu, Louvreko iturrien esanetan. Lapurrak motorretan ihes egin dute. Frantziako barne ministerioak harribitxien lapurreta baieztatu du
Poliziak, bere aldetik, piramide ondoko patioko sarrera hustu du, eta museoak ateak itxi ditu.
Parisko museoaren arabera, "salbuespenezko arrazoiak" izan dira ixteko erabakia ekarri dutenak, eta ez du bestelako azalpenik eman.
