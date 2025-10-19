Artea
Napoleonen bitxiak lapurtu dituzte Louvre museoan

Frantziako barne ministerioak harribitxien lapurreta baieztatu du, eta Parisko museoak  igande osoan egongo da itxita.

19 October 2025, France, Paris: Police officers stand next to a furniture lift used by burglars to break into the Louvre Museum on Quai François Mitterrand. The thieves reportedly stole jewelry from Napoleon's collection before fleeing the scene. Photo: Dimitar Dilkoff/AFP/dpa 19/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Louvre museoa, Paris. Artxiboko argazkia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Louvre museoak lapurreta bat jasan du igande goizean, eta, hori dela eta, museoko arduradunek egun osorako ixtea erabaki dute.

Rachida Dati Frantziako Kultura ministroak adierazi duenez, lapurreta igandeko lehen orduan izan da, museoa ateak irekitzera zihoanean. Datiren hitzetan, lapurretan ez da inor zauritu.

Le Parisien egunkari frantsesak zabaldu duenaren arabera, lapurrak 09:30ean sartu dira eraikinera, Sena ibaiaren aldetik, gaur egun obretan dagoen aldetik, eta barruan zeudela, karga-jasogailu bat erabili dute Apolo Galeriara sartzeko, Frantziako Koroaren bitxi preziatuenak gordetzen dituen aretora.

Leihoak apurtu ondoren, bi petsona sartu dira barrura, eta hirugarren batek kanpoan itxaron du.

Antza denez, Napoleonen eta enperatrizaren bitxi-bildumako 9 pieza lapurtu dituzte. Hala ere, bildumako diamanterik baliotsuena, 140 kilatekoa, ez dute ostu, Louvreko iturrien esanetan. Lapurrak motorretan ihes egin dute. Frantziako barne ministerioak harribitxien lapurreta baieztatu du

Poliziak, bere aldetik, piramide ondoko patioko sarrera hustu du, eta museoak ateak itxi ditu.

Parisko museoaren arabera, "salbuespenezko arrazoiak" izan dira ixteko erabakia ekarri dutenak, eta ez du bestelako azalpenik eman.

