Roban joyas de Napoleón en el Museo del Louvre

El museo del Louvre ha sufrido un robo este domingo por la mañana. Por ello, el museo ha decidido cerrar durante toda la jornada.

La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, ha señalado que el atraco se ha producido a primera hora del domingo, cuando el museo se disponía a abrir sus puertas. Dati ha asegurado que durante el atraco no ha habido heridos.

Según ha informado el diario francés Le Parisien, los ladrones han accedido encapuchados al edificio a las 09:30 horas desde el lado del río Sena, zona que se encuentra actualmente en obras. Una vez dentro, han utilizado un montacargas para acceder a la Galería Apolo, la sala monumental que alberga las Joyas de la Corona francesa y una colección de piedras preciosas.

Tras romper las ventanas, dos encapuchados han entrado a la sala, mientras que un tercero ha esperado fuera.

Al parecer, los ladrones han robado nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz. A pesar de ello, el diamante más grande de la colección, de 140 quilates, no ha sido robado, según informan fuentes internas del Louvre. Robo que ha confirmado el ministerio de interior francés.

Tras el robo, los ladrones han huido del lugar en moto

La policía se ha visto obligada ha evacuar el patio de entrada en la pirámide y se ha cerrado el museo.

Por su parte, el museo parisino se ha limitado a comunicar su cierre "por razones excepcionales".