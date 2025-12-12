Heriotza
Iñaki García Erguin pintorea zendu da

Bilbotar pintorea Jose Lorenzo Solisen ikaslea izan zen, eta Emen taldea sortu zuen, 1966an, Jose Maria de Ucelayrekin eta Agustin Ibarrolarekin, besteak beste. 91 urte zituela hil da.
Iñaki García Erguin bilbotar margolaria (1934-2015)
Iñaki García Erguin, 2015ean. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Iñaki García Erguin margolaria zendu da, 91 urte zituela. 1950eko hamarkadan hasi zen pintatzen García Erguin, Jose Lorenzo Solisen eskutik, besteak beste, eta 1958an Pinturako Espainiako Sari Nazionala eman zioten.

1960ko hamarkadan, Alemaniara joan zen ikastera, eta bertako espresionismoarekin harremanetan aritu zen bertan, Anselm Kieferren aurreko lilurapean berbarako. Gero, Euskal Herrira bueltan, Emen talde artistikoa sortu zuen, Agustin Ibarrolarekin, Pelayo Olaortuarekin, Jose Maria de Ucelayrekin eta Andreu Uriarterekin batera, besteak beste.

Arthogar Bilboko galerian lehen erakusketa egin eta gero, bere artea Txekian, AEBetan, Polonian eta beste hainbat herritan aurkeztu du, baita Arte Ederren Bilboko Musoean, Reina Sofian, Madrilen, eta New Orleanseko International Housen ere. 2017an, Ondare Bilboko aretoak erakusketa antologikoa eskaini zion.

Espresionismoa abstrakzioarekiko muga-mugaraino eraman zuen mihise gainean, eta operako eszenografiak eta Athletic Clubentzako hainbat lan ere egin zituen, hala nola 1998ko mendeurreneko ikurra.  

Artea

