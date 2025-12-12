El pintor bilbaíno Iñaki García Erguin ha fallecido a los 91 años. García Erguin comenzó a pintar en la década de los 50 del siglo pasado, de la mano de José Lorenzo Solís, y ya en 1958 fue galardonado con el Premio Nacional de España de Pintura.

En la década de 1960, fue a estudiar a Alemania, donde quedo cautivado por el expresionismo e influido sobre todo por el trabajo de Anselm Kiefer. A su regreso a Euskal Herria, fundó el grupo artístico Emen junto a Agustín Ibarrola, Pelayo Olaortua, José María de Ucelay y Andreu Uriarte, entre otros pintores de la época.

Tras su primera exposición, en la galería bilbaína Arthogar, García Ergüin ha presentado su arte en Chequia, EE. UU., Polonia y otros muchos lugares, así como en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Reina Sofía de Madrid y la International House de Nueva Orleans.

Sobre el lienzo, llevó el expresionismo hasta su límite con la abstracción, y tambieén realizó escenografías de ópera y varias obras para el Athletic Club, como el símbolo del centenario del club en 1998.