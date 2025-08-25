Jose Maria Aierdiren iritziz, txikiagoa izan arren, aurtengo uzta kalitate handikoa izango da
Kontsumitzaileek “justuki” baloratuko dutela aurtengo ardoaren kalitatea espero du Foru Gobernuko Landa Garapen eta Ingurumen kontseilariak. Suteei dagokienean, Nafarroan “egiten den prebentzio lana” azpimarratu du eta bide horretatik jarraitu behar dela adierazi du.
Nafarroako mahats-bilketaren uzta "iazkoa baino txikiagoa, baina oso kalitate onekoa izango da", Jose Maria Aierdi Nafarroako Gobernuko Landa Garapen eta Ingurumen kontseilariaren aburuz. Hala adierazi du, Radio Euskadiko "Boulevard" saioan egindako elkarrizketan.
Hain zuzen ere, Nafarroako Jatorri Deituraren kalkuluen arabera, 2025eko ekoizpena 40 milioi kilo mahatsekoa izango da, iaz baino % 6 gutxiago. Tenperatura altuen ondorioz, dagoeneko hasi dute mahats-bilketa eta Gabonetarako lehen ardo zuri eta gorriak botilaratzea espero dute upeltegietan.
Aierdik azpimarratu duenez, gidatzen duen Saila eta sektorea elkarlanean aritu dira mahats kopurua murrizteko eta soberakinik ez sortzeko, uzta berdea izenez ezagutzen dena bezalako neurriak hartuta.
Modu honetara, kalitate handiko ardoak lortuko dituztela uste du eta espero du "kontsumitzaileek ardoaren kalitatea behar bezala baloratzea".
Nafarroan ekoizten denaren % 60 Estatuan kontsumitzen da, eta gainerakoa esportatu egiten da, batik bat, AEBra. Ildo horretan, Trumpen Gobernuak ezarritako muga-zergek kezka sortzen dute sektorean.
Nekazariek udan izaten duten beste buruhausteetako bat suteak izaten dira. Aurten Nafarroan 600 hektarea inguru erre dira. Estatuko hainbat erkidegotan bizitzen ari denaren aldean, egoera askoz hobea izan da Nafarroan. Neurri batean "prebentzioaren arloan azken urteetan egiten ari den ahaleginak" zerikusia izan du horretan, Landa Garapeneko kontseilariaren arabera.
Aierdik azpimarratu du neurri horiekin "jarraitu" beharra dagoela. Alde batetik, baso-aprobetxamenduaren garrantzia azpimarratu du; "ezin dugu erregairik utzi basoetan", esan du.
Bestetik, baso-antolamendu eta "kudeaketa egokiaz" hitz egin du. "Zer ekoitzi nahi dugun jakin behar dugu, eta horretan aniztasuna garrantzitsua da. Zenbat eta aniztasun handiagoa, orduan eta arazo gutxiago", ziurtatu du.
Horrez gainera, Foru Gobernuak hurrengo hilabeteetarako duen erronka bat ere aipatu du; suteetan nekazarien parte-hartzea antolatuko duen sistema bat ezartzea. "Euren ibilgailuak eta bizitzak arriskuan jartzen lehenak dira eta sistema antolatu bat beharrezkoa da".
Beste gai batzuei helduta, Europar Batasunak datozen urteetan nekazaritza arloan izango duen aurrekontuari buruz galdetuta, Aierdi ez dago batere ados aurrekontuarekin. Bere iritzian urria da eta sektoreko eragileekin batera lan egingo duela adierazi du, Espainiako Gobernuaren aurrean jarrera bateratua azaltzeko.
Cerdan auziari dagokionez, kontseilariak esan du bere alderdia ziur dagoela Nafarroako Gobernuaren kudeaketa gardena izan dela. "Ustelkeria balego, Geroa Bai ez litzateke gobernuan egongo", esan du.
Politikari buruzko albiste gehiago
Eusko Jaurlaritzak ostegun honetan hasiko du urte politiko berria, Miramar Jauregian
Lehendakariak, sailburuekin batera, urte politiko honetarako helburuak aztertuko ditu Gobernu Kontseiluaren lehenengo bileran, uda garaiko eten laburraren ondoren.
Otegi eta Junqueras Donostian batzartuko dira Espainiako Estatuaren egoera politikoa aztertzeko
Horrela, astelehen honetan ekingo dio EH Bilduk Espainiako egoera politikoa aztertzeko "indar politiko ezberdinekin" egingo duen bilera-sortari.
Suteen kudeaketari buruzko polemikak Espainiako urte politiko berriaren hasiera baldintzatuko du
Begoña Gomezen kasua, Leire Diaz PSOEko "iturgina", klima-aldaketari buruzko Estatu ituna, Huaweirekin sinatutako kontratua eta beste batzuk izango dira Kongresuan eta Senatuan urte politikoaren hasiera markatuko duten gaiak.
Lehendakaria, urte politiko berrian "ziurgabetasuna nabigatzeko prest"
Pradalesek Europako proiektua indartzearen alde egin du nazioarteko erronken aurrean, Trumpen muga-zergen, Ukrainako gerraren edo Gazako genozidioaren aurrean, besteak beste.
ETAko preso, iheslari eta deportatuak etxeratzeko eskatu du Sarek Bilbon, "gatazkaren ondorioak" gainditzeko
Urtero bezala, ETAko preso, iheslari eta deportatuak etxeratzeko eskatu du Sare mugimenduak Bilboko Aste Nagusian, “badelako garaia sufrimendua gainditu eta elkarbizitzarako zubiak eraikitzeko, indarkeria guztietako biktimak gogoan izanda”.
Ezkaban fusilatutako anarkista gazte baten gorpuzkiak familiari eman dizkiote
Nafarroako Gobernuko bigarren presidenteorde eta Memoria eta Bizikidetzako, Kanpo Ekintzako eta Euskarako kontseilari Ana Ollo izan du buru Ignacio Francisco Canedaren gorpuzkiak senitartekoei emateko ekitaldiak. AEBn jaiotako anarkista gazte hori Gerra Zibilean San Kristobal gotorlekutik ihes egiten saiatu ondoren fusilatu zuten. 1936ko ekainetik zegoen bertan preso, bere aktibismo politikoagatik.
Txiki eta Otaegiren oroimenezko muralari eraso egin diote Durangon
Haien aurpegiak eta muraleko leloa zirriborraturik agertu dira eta etarras idatzi dute erasotzaileek. Ernaik salatu duenez, "eraso faxistek eta espainolistek ez dute tokirik", eta murala auzolanean berregiteko deia egin dute.
Pernando Barrena: “Maliko etorkin guztiak gerratik ihesi datoz. Zein alde dago Malikoa eta Ukrainakoa izatearen artean?”
Erantzunean “oso jarrera arrazistak” ikusten ditu EH Bilduren europarlamentariak, eta, horiek desagerrarazi ezea, Europak asilo eskubidearen zentzua zaborrera botata izango duela salatu du Euskadi Irratian.
Ernaik independentziaren aldeko manifestazioa deitu du Donostian, irailaren 14an
'Ekin eta bultza' lelopean, Euskal Herriaren independentzia aldarrikatu nahi dute. Txiki eta Otaegiren fusilamenduaren 50. urteurrena ere oroituko dute.