La cosecha de uva de la vendimia de este año en Navarra estará “por debajo de la del año pasado, pero será de muy buena calidad”. Son palabras del consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, en la entrevista realizada en el programa “Boulevard” de Radio Euskadi.

De hecho, la Denominación de Origen Navarra calcula que la producción de este 2025 será de 40 millones de kilos de uva, un 6% menos que el año pasado. Ahora empieza una época de gran actividad en las bodegas que esperan embotellar los primeros blancos y rosados para Navidad.

Aierdi ha destacado que el sector ha contado con la colaboración de su Departamento para reducir el volumen y no generar excedente, con medidas como la cosecha en verde, y espera que la “calidad del vino sea valorada en su justa medida por los consumidores”.

El 60 % de lo que se produce en Navarra se suele consumir en el Estado y el resto se exporta, principalmente a EEUU. En este sentido, los aranceles impuestos por el Gobierno de Trump generan preocupación en el sector.

Otro de los quebraderos de cabeza de los agricultores en verano suele ser los incendios. Este año en Navarra se han quemado unas 600 hectáreas, una situación mucho mejor que la que se está viviendo en el Estado, en gran medida gracias a “al importante esfuerzo que se lleva haciendo desde hace años en materia de prevención”, según el consejero de Desarrollo Rural.

Aierdi ha insistido en que hay que “seguir” con las medidas que se llevan a cabo, principalmente, con los aprovechamientos forestales; “no podemos dejar combustible en los bosques”, ha dicho.

Asimismo, ha destacado la importancia de la ordenación forestal: “Tenemos que saber qué queremos producir y aquí la diversidad es importante. Cuanta más diversidad, menos problemas”, ha asegurado.

Finalmente, ha explicado que tienen por delante el reto de establecer un sistema que permita establecer la participación de los agricultores ante un incendio. “Son los primeros en actuar poniendo en riesgo sus vehículos y vidas”.

Preguntado por el presupuesto de la Unión Europea de los próximos años en materia agraria, Aierdi ha asegurado que es escasa y que trabajará junto con los agentes del sector para plantear una posición conjunta ante el Gobierno español.

En cuando al caso Cerdán, el consejero ha afirmado que su formación "está segura" de que la gestión del Gobierno de Navarra ha sido transparente y que “en caso de que hubiera corrupción, Geroa Bai no estaría en el ejecutivo”.