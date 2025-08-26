PPk gobernatutako autonomia erkidegoek suaren aurkako baliabide "sinestezinak" eskatu izana leporatu dio Roblesek Feijoori
Gogoratu du, halaber, UME aktibatzea eskatzeko eskumena beraiei dagokiela: "Armadak ez du ofizioz jarduten".
Margarita Robles Defentsa ministroak suteen aurrean prebentzio falta eta horiei aurre egiteko baliabideak eskatzeko atzerapenak aurpegiratu dizkie PPk gobernatzen dituen autonomia erkidegoei. Gainera, Larrialdietarako Unitate Militarra (UME) aktibatzea eskatzeko eskumena haiei dagokiela gogoratu die: "Armadak ez du ofizioz jarduten".
Era berean, Alberto Nuñez Feijoo PPko buruzagiari egotzi dio bere alderdiak gobernatzen dituen hainbat autonomiak abuztuaren 15eko gauean Estatuari suaren aurkako "baliabide izugarriak" eskatu izana, nahiz eta "erabat koordinatuta" lanean ari ziren.
Astearte honetan Senatuan egindako agerraldian, PPk eskatuta, Roblesek Galizia, Extremadura eta Gaztela eta Leonetik bidalitako mezuak zehaztu ditu, 20:42tik aurrera, Feijook Armadaren errefortzu gehiago eskatu ostean, Larrialdietarako Unitate Militarretik (UME) haratago.
Roblesek harrigarritzat jo du hiru komunitate horiek, talde teknikoekin modu koordinatuan lan egiten ari zirenak, baliabideak eskatzea “modu abstraktuan”, zerrenda zehatzik gabe, lehendik zabaldutako elementuak zituztenak, hala nola makineria astuna edo gaueko ikusmena zuten droneak.
Defentsa ministroak adierazi duenez, suteek kaltetutako erkidegoetako kontseilariek "sufritu egin dute, gaizki pasatu dute", erabaki zailak hartu behar izan dituzte eta "kanpotik norbait datorrela" ikusi dute, "nahiz eta alderdi berekoa izan", eta bitartekoak eskatu ditu gaueko 23:00etan, beraiek eta euren teknikariak lana ondo egiten ari zirenean.
Andaluzia eta Aragoi ere nabarmendu ditu, Juanma Moreno eta Jorge Azcon popularrek gobernatuta. "Andaluzia eta Aragoi zoriontzeko aprobetxatu nahi dut, izan ere, duela urte askotatik landu da arlo hori", esan du ministroak. "Eta inguruabarrak daudenean, Andaluzia edo Aragoi egoerak eskatzen duen mailan daude beti", gaineratu du.
