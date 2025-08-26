Sute-bolada
PPk gobernatutako autonomia erkidegoek suaren aurkako baliabide "sinestezinak" eskatu izana leporatu dio Roblesek Feijoori

Gogoratu du, halaber, UME aktibatzea eskatzeko eskumena beraiei dagokiela: "Armadak ez du ofizioz jarduten".

MADRID, 26/08/2025.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece este martes en el Senado, a petición del PP, para dar cuenta del dispositivo de las Fuerzas Armadas desplegado con motivo de los incendios forestales. EFE/ Borja Sánchez-Trillo
Margarita Robles, gaurko agerraldian. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Margarita Robles Defentsa ministroak suteen aurrean prebentzio falta eta horiei aurre egiteko baliabideak eskatzeko atzerapenak aurpegiratu dizkie PPk gobernatzen dituen autonomia erkidegoei. Gainera, Larrialdietarako Unitate Militarra (UME) aktibatzea eskatzeko eskumena haiei dagokiela gogoratu die: "Armadak ez du ofizioz jarduten".

Era berean, Alberto Nuñez Feijoo PPko buruzagiari egotzi dio bere alderdiak gobernatzen dituen hainbat autonomiak abuztuaren 15eko gauean Estatuari suaren aurkako "baliabide izugarriak" eskatu izana, nahiz eta "erabat koordinatuta" lanean ari ziren.

Astearte honetan Senatuan egindako agerraldian, PPk eskatuta, Roblesek Galizia, Extremadura eta Gaztela eta Leonetik bidalitako mezuak zehaztu ditu, 20:42tik aurrera, Feijook Armadaren errefortzu gehiago eskatu ostean, Larrialdietarako Unitate Militarretik (UME) haratago.

Varios bomberos de la UME tratan de extinguir el fuego, a 22 de agosto de 2025, en Argayo, León, Castilla y León (España). Ayudados por la caída de las temperaturas y una climatología más benigna que la de los últimos días, los servicios de extinción de incendios, tanto regionales como los llegados desde otras comunidades y de otros países de la UE, están logrando ganar terreno a los fuegos que asolan Castilla y León desde hace semanas, donde ya han sido pasto de las llamas cerca de 149.426 hectáreas, el 41 por ciento de las afectadas en todo el país, según la última cifra aportada por sistema de información Copernicus a los que ha tenido acceso Europa Press. Con todo, Castilla y León continúa en lucha contra 25 incendios sin control, de ellos ocho con un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, otros cuatro de grado 1 y trece más activos, es decir, en nivel 0, con la provincia de León a la cabeza en cuanto a gravedad de los fuegos, con un total de cuatro (Llamas de la Cabrera, Barniedo de la Reina, Gestoso y Colinas del Campo Martín Moro), seguida de Zamora (Porto) y Palencia (Cardaño de Arriba). 22 AGOSTO 2025;FUEGO;INCENDIO;CYL;BOMBEROS;FORESTALES;LLAMAS;UME Lorena Sopêna / Europa Press 23/8/2025

UMEren suhiltzaileak lanean, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press

Roblesek harrigarritzat jo du hiru komunitate horiek, talde teknikoekin modu koordinatuan lan egiten ari zirenak, baliabideak eskatzea “modu abstraktuan”, zerrenda zehatzik gabe, lehendik zabaldutako elementuak zituztenak, hala nola makineria astuna edo gaueko ikusmena zuten droneak.

Defentsa ministroak adierazi duenez, suteek kaltetutako erkidegoetako kontseilariek "sufritu egin dute, gaizki pasatu dute", erabaki zailak hartu behar izan dituzte eta "kanpotik norbait datorrela" ikusi dute, "nahiz eta alderdi berekoa izan", eta bitartekoak eskatu ditu gaueko 23:00etan, beraiek eta euren teknikariak lana ondo egiten ari zirenean.

Andaluzia eta Aragoi ere nabarmendu ditu, Juanma Moreno eta Jorge Azcon popularrek gobernatuta. "Andaluzia eta Aragoi zoriontzeko aprobetxatu nahi dut, izan ere, duela urte askotatik landu da arlo hori", esan du ministroak. "Eta inguruabarrak daudenean, Andaluzia edo Aragoi egoerak eskatzen duen mailan daude beti", gaineratu du.

