Robles culpa a Feijóo de que comunidades autónomas gobernadas por el PP pidieran medios "increíbles" contra el fuego
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recriminado este martes a las comunidades autónomas gobernadas por el PP falta de prevención ante los incendios y retrasos en pedir medios para combatirlos, al tiempo que les ha recordado que la competencia para pedir la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) les corresponde a ellos: "El Ejército no actúa de oficio".
Asimismo, ha culpado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que varias autonomías gobernadas por su partido pidieran al Estado en la noche del 15 de agosto medios en "cantidades increíbles" contra el fuego, pese a que ya estaban trabajando de forma "absolutamente coordinada".
En su comparecencia este martes en el Senado, a petición del PP, Robles ha detallado los mensajes enviados desde la Xunta de Galicia, Extremadura y Castilla y León a partir de las 20:42 horas de la noche, justo después de que Feijóo pidiese más refuerzos del Ejército, más allá de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Robles ha calificado de sorprendente que esas tres comunidades, con cuyos equipos técnicos se estaba trabajando de forma coordinada, pidiesen medios en abstracto, sin listados concretos, que contenían elementos ya desplegados, como maquinaria pesada o drones con visión nocturna.
La titular de Defensa ha señalado que los consejeros de las comunidades afectadas por los incendios "han sufrido, lo han pasado mal", han tenido que tomar decisiones difíciles y han visto cómo "viene alguien de fuera, aunque sea del mismo partido", y pide medios a las 23:00 de la noche, cuando ellos y sus técnicos estaban haciendo bien su trabajo.
También ha puesto de relieve a Andalucía y Aragón, gobernadas por los populares Juanma Moreno y Jorge Azcón. "Quiero aprovechar para hacer una felicitación muy especial a Andalucía y Aragón, donde, efectivamente, desde hace muchos años se ha trabajado mucho esta materia", ha dicho la ministra. "Y cuando hay circunstancias, estas comunidades Andalucía o Aragón están siempre a la altura de las circunstancias", ha agregado.
