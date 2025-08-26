Un total de 14 incendios graves siguen activos en Castilla y León, Galicia y Asturias tras una jornada de lucha con unas condiciones meteorológicas adversas que han reactivado algunos focos y han obligado a nuevas evacuaciones por los fuegos de Porto (Zamora) y Garaño (León).

El riesgo sigue siendo extremo y el nivel de peligro no bajará hasta el jueves o viernes, por lo que las autoridades han pedido máxima precaución.

Entretanto, un hombre de 75 años ha sido detenido por la Guardia Civil como supuesto autor del incendio iniciado en el municipio leonés de Molinaseca (El Bierzo), el último de los fuegos graves declarados en Castilla y León.