Eguraldiak baso-suteak itzaltzeko lanak zaildu ditu berriro Zamora eta Leonen
Arriskuak muturrekoa izaten jarraitzen du, eta arrisku-maila ez da jaitsiko ostegunera edo ostiralera arte. Hori dela eta, arreta handiz jarraitzeko deia egin dute agintariek.
Eguraldiak nabarmen zaildu ditu Iberiar penintsulan piztuta dauden baso-suteak itzaltzeko lanak, eta uneotan kezka gehien sortzen duten 14 sute daude Gaztela eta Leonen, Galizian eta Asturiasen. Azken orduotan su batzuk berpiztu dira, eta Porto (Zamora) eta Garaño (Leon) herrietako suteen ondorioz ebakuazio gehiago egin behar izan dira.
Arriskuak muturrekoa izaten jarraitzen du, eta arrisku-maila ez da jaitsiko ostegunera edo ostiralera arte. Hori dela eta, agintariek kontu handiz ibiltzeko eskatu diete herritarrei.
Bien bitartean, Guardia Zibilak 75 urteko gizon bat atxilotu du Gaztela eta Leonen, Molinaseca (Bierzo) herrian piztutako sutearen ustezko egilea delakoan. Hain zuzen ere, sute horrek eragin ditu kalte gehien Gaztela eta Leonen azken orduotan.
Gaztela eta Leonen duela hiru aste piztu zen lehen baso-sutea, eta egoera nahiko kezkagarria da oraindik inguruan. Zamoran, adibidez, Sanabria inguruko bost herri husteko agindua eman berri dute. Horietako lau aurreko egunetan ebakuatu zituzten, abuztuaren 14an Porton piztutako sutearen ondorioz. Zehazki, honako udalerri hauek dira kaltetutakoak: San Ciprian de Sanabria, Coso, Rabano, Barrio de Rabano eta Escuredo. Sua Leonen da jada, eta suhiltzaileek oraindik ez dute lortu kontrolpean hartzea.
Gainera, Garaño (Leon) inguruko sutearen ondorioz, bi herri hustu behar izan dituzte: Mora de Luna eta Vega de Caballeros. Guztira, 90 pertsona ebakuatu dituzte. Litekeena da sutea nahita piztu izana, eta igandetik hona herri hauek ebakuatu behar izan dituzte: Viñayo, Piedrasecha, Portilla de Luna eta Seguera de Luna. Guztira, 180 pertsona atera dituzte etxetik.
Bestalde, Galiziako Xuntak larrialdi-egoerako 2. maila aktibatu du beste sute baten ondorioz, A Pobra do Brollonen, Lugoko probintzian. Galizian, gainera, hiru baso-sute aktibo daude Ourense probintzian. Abuztuaren 8an Galizian hasi zen baso-suteen boladak 92.000 hektarea erre ditu dagoeneko.
Abuztuaren 13an lehen sutea piztu zenetik larunbatera arte, 5.500 hektareatik gora erre dira Asturiasen; gehienak, erabilera publikoko mendietan. Une honetan, kezka oso handia eragiten duten bost baso-sute daude piztuta, horietako hiru Degaña, Cangas del Narcea eta Somiedon, eta bi Ponga eta Cabralesen.
Jarillako (Caceres) baso-sutea abuztuaren 12an piztu zen, eta dagoeneko kontrolpean dago. Extremadurako historiako suterik handiena piztu eta hamahiru egunera lortu dute baretzea. 17.355 hektarea erre ditu, 170 kilometroko perimetroan.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Raul Incertis, medikua Gazan: "Bonbardaketek agerian uzten dute Israel genozidioa egiten ari dela"
Raul Incertis larrialdietako mediku eta anestesistak duela hilabete arte Israelek bonbardatu duen ospitalean egin du lan. Bertan zela, seitan bonbardatu zuten erietxea, baina gaurkoa izan da erasorik hilgarriena. Berarekin hitz egiteko aukera izan dugu.
Txirrindulari bat hil da Mendiben izandako istripu batean
29 urteko txirrindularia 60 metroko amildegi batetik erori da Burdinkurutzetako mendatearen jaitsieran.
Bost urtetik gorako espetxe zigorra ezarri diote gizon bati bikotekideari sexu-abusuak egiteagatik, Gipuzkoan
Fiskaltzak 16 urte baino gehiagoko zigorrak eskatu zituen, baina, epaiaren arabera, biktimak ez zuen "behar bezala egiaztatu" sexu-harremanak ez zituela nahi adierazi izana.
Donostiako Ondarretako hondartzako harriak kenduko dituzte astelehen eta astearte gauean
Harriak garbitu ondoren, hondarra hondartzara eramango dute. Kalkuluen arabera, 14.600 metro kubiko harri inguru daude hondartzan, eta horietatik 10.000 metro kubiko inguru kendu dira.
Baliteke Euskadin banatutako Fontaneda markako galleta-sorta batek metal partikulak izatea
Enpresak alertaren berri eman die agintariei, dendetatik lehenbailehen kendu ditzaten. Elikagaien segurtasunerako agentziak azken egunetan erositako Pim's motako galletak ez jateko gomendatu du.
Palestinara laguntza helarazteko ontzidiari babesa emateko ekintzak antolatu dituzte Euskadin eta Nafarroan
Helburua itsas korridore bat irekitzen saiatzea da, ahal den laguntza humanitario guztia sartu ahal izateko eta Gazan dauden eta herrialdea uzteko beharra duten pertsona guztiak atera ahal izateko. Lau euskal herritar joango dira Bartzelonatik abuztuaren 31n aterako diren ontzi horietan.
Gizon bat birritan atxilotu dute astebetean, zazpi ibilgailu erre dituelakoan, Getxon
Beharrezko polizia-eginbideak amaitu ondoren, epailearen esku utziko dute. Poltsikoan hiru metxero zeramatzala harrapatu zuten.
Familien Legeak urte eta erdi darama Kongresuan, ez aurrera ez atzera
2024ko otsailean onartu zuen Ministroen Kontseiluak familia mota desberdinak legez berdindu eta gizarte-babesa hobetzeko legea. Ordutik, zuzenketak aurkezteko 50 luzapen baino gehiago onartu dira. Momentuz ez da jarri lehen eztabaida egiteko datarik.
Egoera hobetu da, baina 15 sute aktibo daude oraindik, eta su gehiago pizteko arriskua handia da
Egoerak geldiro-geldiro egin du hobera. Izan ere, Espainiako zenbait probintziatan suteak oraindik itzali gabe daude, horietako batzuk dagoeneko kontrolatutzat jo dituzten arren.