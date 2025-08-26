Gorde
Eguraldiak baso-suteak itzaltzeko lanak zaildu ditu berriro Zamora eta Leonen

Arriskuak muturrekoa izaten jarraitzen du, eta arrisku-maila ez da jaitsiko ostegunera edo ostiralera arte. Hori dela eta, arreta handiz jarraitzeko deia egin dute agintariek.

QUIROGA (LUGO), 25/08/2025.- La Xunta de Galicia ha activado este lunes la situación 2 de emergencia por el incendio originado en A Pobra do Brollón, en la provincia de Lugo, cuyas llamas llegan ahora al municipio de Quiroga. EFE/Eliseo Trigo

Baso-sutea, astelehen honetan. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eguraldiak nabarmen zaildu ditu Iberiar penintsulan piztuta dauden baso-suteak itzaltzeko lanak, eta uneotan kezka gehien sortzen duten 14 sute daude Gaztela eta Leonen, Galizian eta Asturiasen. Azken orduotan su batzuk berpiztu dira, eta Porto (Zamora) eta Garaño (Leon) herrietako suteen ondorioz ebakuazio gehiago egin behar izan dira.

Arriskuak muturrekoa izaten jarraitzen du, eta arrisku-maila ez da jaitsiko ostegunera edo ostiralera arte. Hori dela eta, agintariek kontu handiz ibiltzeko eskatu diete herritarrei.

Bien bitartean, Guardia Zibilak 75 urteko gizon bat atxilotu du Gaztela eta Leonen, Molinaseca (Bierzo) herrian piztutako sutearen ustezko egilea delakoan. Hain zuzen ere, sute horrek eragin ditu kalte gehien Gaztela eta Leonen azken orduotan.

AVIÓN (OURENSE), 25/08/2025.- Varias personas observan la labor de un helicóptero de extinción del incendio forestal declarado ayer en Avión (Ourense), este lunes. EFE/Brais Lorenzo

Gaztela eta Leonen duela hiru aste piztu zen lehen baso-sutea, eta egoera nahiko kezkagarria da oraindik inguruan. Zamoran, adibidez, Sanabria inguruko bost herri husteko agindua eman berri dute. Horietako lau aurreko egunetan ebakuatu zituzten, abuztuaren 14an Porton piztutako sutearen ondorioz. Zehazki, honako udalerri hauek dira kaltetutakoak: San Ciprian de SanabriaCosoRabanoBarrio de Rabano eta Escuredo. Sua Leonen da jada, eta suhiltzaileek oraindik ez dute lortu kontrolpean hartzea.

Gainera, Garaño (Leon) inguruko sutearen ondorioz, bi herri hustu behar izan dituzte: Mora de Luna eta Vega de Caballeros. Guztira, 90 pertsona ebakuatu dituzte. Litekeena da sutea nahita piztu izana, eta igandetik hona herri hauek ebakuatu behar izan dituzte: Viñayo, Piedrasecha, Portilla de Luna eta Seguera de Luna. Guztira, 180 pertsona atera dituzte etxetik.

QUIROGA (LUGO), 25/08/2025.- La Xunta de Galicia ha activado este lunes la situación 2 de emergencia por el incendio originado en A Pobra do Brollón, en la provincia de Lugo, cuyas llamas llegan ahora al municipio de Quiroga. EFE/Eliseo Trigo

Bestalde, Galiziako Xuntak larrialdi-egoerako 2. maila aktibatu du beste sute baten ondorioz, A Pobra do Brollonen, Lugoko probintzian. Galizian, gainera, hiru baso-sute aktibo daude Ourense probintzian. Abuztuaren 8an Galizian hasi zen baso-suteen boladak 92.000 hektarea erre ditu dagoeneko.  

Abuztuaren 13an lehen sutea piztu zenetik larunbatera arte, 5.500 hektareatik gora erre dira Asturiasen; gehienak, erabilera publikoko mendietan. Une honetan, kezka oso handia eragiten duten bost baso-sute daude piztuta, horietako hiru Degaña, Cangas del Narcea eta Somiedon, eta bi Ponga eta Cabralesen.

Jarillako (Caceres) baso-sutea abuztuaren 12an piztu zen, eta dagoeneko kontrolpean dago. Extremadurako historiako suterik handiena piztu eta hamahiru egunera lortu dute baretzea. 17.355 hektarea erre ditu, 170 kilometroko perimetroan.

Un bombero trabaja para la extinción del incendio, a 25 de agosto de 2025, en A Pobra de Brollón, Lugo, Galicia (España). Un incendio en el municipio lucense de A Pobra do Brollón, originado en la parroquia de Abrence, ha obligado a declarar la situación 2 de emergencia. Así lo ha confirmado la Consellería de Medio Rural, que ha señalado que la decisión se toma como medida preventiva ante la proximidad de las llamas a los núcleos de Golmar, Conceado y San Pedro. Por el momento, las estimaciones señalan que afecta a una superficie de más de 20 hectáreas. Carlos Castro / Europa Press 25/8/2025
