Espainiako Gobernuak hondamendi eremu izendatu ditu 16 erkidego, ekainaz geroztik izandako sute eta uholdeengatik
Neurri hori estatuko autonomia-erkidego guztietan aplikatuko da, Euskal Autonomia Erkidegoan izan ezik.
Espainiako Gobernuko Ministroen Kontseiluak, astearte honetan, onartu egin du larrialdi klimatikoek eragindako lurraldeak hondamendi eremu izendatzea. Hain zuzen ere, ekainaren 23tik aurrera larrialdi klimatikoren bat —hala nola baso-suteak, eurite handiak eta GOIDIaren ondoriozko uholdeak— jasandako lurralde guztietan aplikatuko da.
Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak adierazi duenez, erabakiak kalte-ordainak eta dirulaguntzak eskatzen hastea ahalbidetuko du. "Helburua da kaltetuen bizimodua normalizatzeko prozesua lehenbailehen hastea. Kaltetuek Gobernua izango dute ondoan, eta behar beste laguntza emango diegu", azpimarratu du ministroak.
Horrekin batera, Grande-Marlaskak adierazi du larrialdi horiek "azken urteetako hondamendirik handiena" direla, eta, horrenbestez, irekiko dutela kaltedunek konpentsazioak jasotzeko legezko bidea.
Neurriak 17 autonomia-erkidegoetatik 16 hartzen ditu. Izan ere, denbora tarte horretan suterik eta uholderik izan ez duena soilik geratu da kanpoan; kasu honetan, Euskal Autonomia Erkidegoa. Beraz, azken hiru hilabeteetan muturreko fenomeno klimatikoek kolpatutako eremu guztiak hartzen ditu; alegia, gainerako autonomia-erkidego guztiak.
Pedro Sanchezen kabineteak udako etenaldiaren ostean egin duen lehen bilera izan da gaurkoa. Gobernuak "konpromiso irmoa" erakutsi nahi izan du klima-aldaketak Espainian izango duen eraginaren aurrean eta kaltetutako lurraldeak berreraikitzeko.
Espainiako Gobernuak "larrialdiak kaltetutako eremuak" izendatu eta laguntzak iragarriko ditu gaur, suteak direla eta
Pedro Sanchezek Ministroen Kontseiluan onartuko du neurria, eta klima-aldaketari buruzko ministerioen arteko batzorde bat sortuko du, krisiari behar bezala heltzeko.
Hitzordu bikoitza gaur Kongresuan eta Senatuan, suteen erantzukizunak argitzeko helburuarekin
Suak kalteak eragin dituen eremuetara bideratzeko laguntzak onartzeko asmoa du gaur Espainiako Gobernuak, Ministroen Kontseiluan. Halaber, Kongresuko Diputazio Iraunkorrean PPk eskatutako agerraldiei buruz eztabaidatuko dute.
EH Bilduk eta ERCk "nazio gehiagoren eta naziogintza gehiagoren" aldeko apustua egin dute, Estatuko "oldarraldi atzerakoiaren" aurrean
Bi alderdien ustez, Espainiako Estatua "inflexio puntu" betean dago, eta "une erabakigarria da Euskal Herriarentzat eta Kataluniarentzat".
Jose Maria Aierdiren iritziz, aurtengo uzta kalitate handikoa izango da, txikiagoa izan arren
Foru Gobernuko Landa Garapen eta Ingurumen kontseilaria dago kontsumitzaileek “bidez” baloratuko dutela aurtengo ardoaren kalitatea. Suteei dagokienez, Nafarroan “egiten den prebentzio lana” azpimarratu du eta adierazi du bide horri jarraitu behar zaiola.
Eusko Jaurlaritzak ostegun honetan hasiko du urte politiko berria, Miramar Jauregian
Lehendakariak, sailburuekin batera, urte politiko honetarako helburuak aztertuko ditu Gobernu Kontseiluaren lehenengo bileran, uda garaiko eten laburraren ondoren.
Otegi eta Junqueras Donostian batzartuko dira Espainiako Estatuaren egoera politikoa aztertzeko
Horrela, astelehen honetan ekingo dio EH Bilduk Espainiako egoera politikoa aztertzeko "indar politiko ezberdinekin" egingo duen bilera-sortari.
Suteen kudeaketari buruzko polemikak Espainiako urte politiko berriaren hasiera baldintzatuko du
Begoña Gomezen kasua, Leire Diaz PSOEko "iturgina", klima-aldaketari buruzko Estatu ituna, Huaweirekin sinatutako kontratua eta beste batzuk izango dira Kongresuan eta Senatuan urte politikoaren hasiera markatuko duten gaiak.
Lehendakaria, urte politiko berrian "ziurgabetasuna nabigatzeko prest"
Pradalesek Europako proiektua indartzearen alde egin du nazioarteko erronken aurrean, Trumpen muga-zergen, Ukrainako gerraren edo Gazako genozidioaren aurrean, besteak beste.
ETAko preso, iheslari eta deportatuak etxeratzeko eskatu du Sarek Bilbon, "gatazkaren ondorioak" gainditzeko
Urtero bezala, ETAko preso, iheslari eta deportatuak etxeratzeko eskatu du Sare mugimenduak Bilboko Aste Nagusian, “badelako garaia sufrimendua gainditu eta elkarbizitzarako zubiak eraikitzeko, indarkeria guztietako biktimak gogoan izanda”.