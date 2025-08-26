Baso-suteak
Espainiako Gobernuak hondamendi eremu izendatu ditu 16 erkidego, ekainaz geroztik izandako sute eta uholdeengatik

Neurri hori estatuko autonomia-erkidego guztietan aplikatuko da, Euskal Autonomia Erkidegoan izan ezik.

Suteak, Galizian. Argazkia: EFE.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuko Ministroen Kontseiluak,  astearte honetan, onartu egin du larrialdi klimatikoek eragindako lurraldeak hondamendi eremu izendatzea. Hain zuzen ere, ekainaren 23tik aurrera larrialdi klimatikoren bat —hala nola baso-suteak, eurite handiak eta GOIDIaren ondoriozko uholdeak— jasandako lurralde guztietan aplikatuko da.

Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak adierazi duenez, erabakiak kalte-ordainak eta dirulaguntzak eskatzen hastea ahalbidetuko du. "Helburua da kaltetuen bizimodua normalizatzeko prozesua lehenbailehen hastea. Kaltetuek Gobernua izango dute ondoan, eta behar beste laguntza emango diegu", azpimarratu du ministroak.

Horrekin batera, Grande-Marlaskak adierazi du larrialdi horiek "azken urteetako hondamendirik handiena" direla, eta, horrenbestez, irekiko dutela kaltedunek konpentsazioak jasotzeko legezko bidea.

Neurriak 17 autonomia-erkidegoetatik 16 hartzen ditu. Izan ere, denbora tarte horretan suterik eta uholderik izan ez duena soilik geratu da kanpoan; kasu honetan, Euskal Autonomia Erkidegoa. Beraz, azken hiru hilabeteetan muturreko fenomeno klimatikoek kolpatutako eremu guztiak hartzen ditu; alegia, gainerako autonomia-erkidego guztiak.

Pedro Sanchezen kabineteak udako etenaldiaren ostean egin duen lehen bilera izan da gaurkoa. Gobernuak "konpromiso irmoa" erakutsi nahi izan du klima-aldaketak Espainian izango duen eraginaren aurrean eta kaltetutako lurraldeak berreraikitzeko.

Larrialdi Klimatikoa Suteak Gizartea Pedro Sanchez Politika Hondamendi naturalen biktimak Espainia Galizia Espainiako gobernua Ministroen Kontseilua Hondamendi naturalak

