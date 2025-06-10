Romatet ha afirmado que "la necesidad de soberanía es evidente. Y también que eso es lo que quiere la sociedad vasca, como vimos el sábado en Bilbao. Quiere un país más justo, más feminista y más equilibrado".

Gure Esku ha recordado que, actualmente, en los tres ámbitos administrativos de Euskal Herria (Comunidad Autónoma Vasca, Navarra e Ipar Euskal Herria) están en marcha diferentes dinámicas que tienen como objetivo común mejorar el autogobierno. Son dinámicas distintas, con ritmos y características propias, pero todas buscan actualizar el estatus jurídico-político.

"En la movilización del sábado estuvimos presentes agentes que representamos a la mayoría social y política de este pueblo: partidos políticos, sindicatos y todo tipo de asociaciones y colectivos. Y junto a ellos, miles y miles de ciudadanos y ciudadanas con opiniones diversas, reflejo de nuestra pluralidad. La sociedad vasca afirmó en Bilbao que quiere un pueblo libre y que quiere decidir. Hay necesidad, hay voluntad y hay fuerza suficiente", ha concluido Josu Etxaburu.

Por eso, ha pedido a todas las fuerzas políticas y agentes sociales que actúen con visión de país y ambición: "Esa es la responsabilidad que tenemos en este momento histórico. Ha llegado la hora de lograr los consensos y de comenzar a materializar las decisiones que representan a la mayoría de la sociedad vasca; es hora de empezar a ejercer el derecho a decidir. Visión de país y ambición. Hacer el esfuerzo es nuestra responsabilidad. La sociedad vasca lanzó ese mensaje en Bilbao, y a los agentes sociales y políticos nos corresponde en los próximos meses actuar con esa responsabilidad".