Hoy es noticia
ALDERDI EGUNA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Aitor Esteban destaca el legado del PNV y sostiene que "Euskadi no necesita salvadores, necesita compromiso colectivo"

El presidente del EBB ha asegurado que los jeltzales no van a escatimar esfuerzos para alcanzar “un nuevo estatus político”, a pesar de que “el inestable panorama político español hace complicada la travesía”.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Aitor Esteban: "Europa indartzeko lanean lagundu nahi dugu, baina aldi berean nazio garen aldetik dagokigun lekua eskatzen dugu"
author image

EITB

Última actualización

El presidente del EBB ha asegurado que los jeltzales no van a escatimar esfuerzos para alcanzar “un nuevo estatus político”, a pesar de que “el inestable panorama político español hace complicada la travesía”. 

EAJ-PNV Política Partidos Políticos Comunidad Autonóma Vasca Imanol Pradales

Más noticias sobre política

ekitaldia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Rodríguez: "Hay que volver a poner en pie a este país para dejar claro al bloque neofranquista que ni pudieron, ni pueden, ni podrán"

"Vivimos tiempos difíciles y pueden ser aún más oscuros, pero este pueblo y el movimiento de liberación nacional saben lo que es eso. Fuimos capaces de combatir el franquismo, la tortura y la guerra sucia, de cambiar de estrategia y abrir un nuevo ciclo político, y también seremos capaces de llevar a este pueblo a la independencia y al socialismo", ha subrayado el secretario general de Sortu.

ehks_reivindica_zarautz_lucha_contra_fascismo_txiki_otaegi_50_aniversario
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EHKS reivindica la "lucha contra el fascismo" de 'Txiki' y Otaegi en el 50 aniversario de sus fusilamientos

EHKS ha celebrado este mediodía un acto político "contra el fascismo de ayer y hoy" en Zarautz, con motivo del 50 aniversario del fusilamiento de los miembros de ETA Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi, en el que se ha rendido homenaje a quienes lucharon contra el franquismo y se ha destacado la necesidad de seguir con la lucha antifascista en la actualidad.

Cargar más