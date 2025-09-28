ALDERDI EGUNA
Aitor Esteban: "Europa indartzeko lanean lagundu nahi dugu, baina, aldi berean, nazio garen aldetik dagokigun lekua eskatzen dugu"

El presidente del EBB ha asegurado que los jeltzales no van a escatimar esfuerzos para alcanzar “un nuevo estatus político”, a pesar de que “el inestable panorama político español hace complicada la travesía”.
18:00 - 20:00
“Aurreko belaunaldien lekukoa hartzeko ordua heldu da, eta, batez ere, bakoitzaren jarrerarekin etorkizuna aldatu ahal dela sinistea: gure kaleen etorkizuna, gure auzoena, beharrean dauden pertsonena, gure hizkuntzarena edo gure herriarena”, esan du EBBko presidenteak.

EAJ Politika Alderdi Politikoak Euskal Autonomia Erkidegoa Imanol Pradales

18:00 - 20:00
Rodriguez: "Herri hau berriro zutitu behar da bloke neofrankistari ozen esateko ezin izan zutela, ezin dutela eta ezingo dutela"

"Garai zailak bizi ditugu, eta are ilunagoak etor daitezke, baina herri honek eta nazio askapenerako mugimenduak badakite zer den hori. Frankismoari, torturari eta gerra zikinari aurre egiteko gai izan ginen, estrategiaz aldatu eta ziklo politiko berri bat irekitzeko, eta gai izango gara herri hau independentziara eta sozialimora eramateko ere", azpimarratu du Sortuko idazkari nagusiak.

