Será noticia: Chivite en el Senado, Alerta Roja en el este peninsular y reunión Trump-Netanyahu

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 29 de septiembre de 2025:

- Chivite en el Senado: La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, comparecerá ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde se enfrentará a preguntas de UPN, Vox y PP sobre la implicación en la presunta trama de corrupción del PSN, partido que lidera.

- Alerta roja en el este peninsular: El este peninsular afronta un episodio de lluvias extremas. La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado alerta roja en la Comunidad Valenciana, Castellón y el sur de Cataluña, y se esperan acumulaciones de hasta 250 litros por metro cuadrado hasta mañana martes.

- Reunión Trump-Netanyahu: El presidente de los Estados Unidos de América Donald Trump ha revelado que hay "algo especial" en marcha en Oriente Próximo, refiriéndose a una oportunidad histórica para resolver el conflicto en la región. Trump se reunirá hoy con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca para discutir los detalles de un plan que podría poner fin al bombardeo en la Franja Gaza.