Será noticia: Chivite en el Senado, Alerta Roja en el este peninsular y reunión Trump-Netanyahu
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 29 de septiembre de 2025:
- Chivite en el Senado: La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, comparecerá ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde se enfrentará a preguntas de UPN, Vox y PP sobre la implicación en la presunta trama de corrupción del PSN, partido que lidera.
- Alerta roja en el este peninsular: El este peninsular afronta un episodio de lluvias extremas. La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado alerta roja en la Comunidad Valenciana, Castellón y el sur de Cataluña, y se esperan acumulaciones de hasta 250 litros por metro cuadrado hasta mañana martes.
- Reunión Trump-Netanyahu: El presidente de los Estados Unidos de América Donald Trump ha revelado que hay "algo especial" en marcha en Oriente Próximo, refiriéndose a una oportunidad histórica para resolver el conflicto en la región. Trump se reunirá hoy con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca para discutir los detalles de un plan que podría poner fin al bombardeo en la Franja Gaza.
Más noticias sobre política
El PNV responde que intentará sacar adelante los presupuestos de Gipuzkoa aunque ve complicado un acuerdo con EH Bildu
A pesar de que los jeltzales tienen claro que no van a perder la esperanza, han afirmado que no confían mucho en las palabras de la coalición abertzale. "Lo han demostrado las actuaciones realizadas hasta ahora. EH Bildu lleva desde 2015 votando en contra de los presupuestos de Gipuzkoa", han precisado.
Chivite responderá esta mañana en el Senado sobre el caso Koldo
La comparecencia de la secretaria general del PSN y presidenta foral será la número 86 en la comisión de investigación del Senado, que lleva año y medio de averiguaciones.
Multitudinaria manifestación en Vitoria-Gasteiz contra el genocidio en Gaza
La asociación Palestinarekin Elkartasuna ha criticado este domingo "cualquier tipo de complicidad" con Israel, y ha remarcado que también es cómplice del genocidio "el que financia, el que apoya, el que arma y el que hace negocio".
Feijóo defiende un nuevo visado por puntos "que prime la entrada de quien conoce mejor nuestra cultura"
El presidente del PP ha revelado en Murcia la hoja de ruta de su formación en materia de migración, con la principal idea de crear una visa de puntos.
Aitor Esteban destaca el legado del PNV y sostiene que "Euskadi no necesita salvadores, necesita compromiso colectivo"
El presidente del EBB ha asegurado que los jeltzales no van a escatimar esfuerzos para alcanzar “un nuevo estatus político”, a pesar de que “el inestable panorama político español hace complicada la travesía”.
Aitor Esteban reclama un nuevo estatus, en su primer Alderdi Eguna como presidente de la formación
La formación jeltzale se ha dado cita desde por la mañana en Foronda (Álava), con diferentes actos y celebraciones. El autogobierno y el nuevo estatus han tenido un lugar central durante el discurso del presidente del EBB.
El lehendakari aboga por fortalecer el autogobierno y trabajar por cada una de las competencias pendientes
Imanol Pradales ha destacado la importancia que tiene “proteger nuestra casa y nuestra comunidad”, al tiempo que ha alertado de la proliferación de “discursos peligrosos”. El lehendakari ha puesto en valor “la casa vasca”.
Maddalen Iriarte: "Hacen falta políticas públicas transformadoras; en ese camino, la mano tendida de EH Bildu estará tendida"
Maddalen Iriarte, portavoz de EH Bildu en Gipuzkoa, muestra su preocupación por el camino que ha tomado el PNV en las negociaciones La portavoz afirma que hacen falta políticas públicas transformadoras En ese camino, precisa que la mano de EH Bildu estará tendida, también en los procesos presupuestarios
Mendia asegura que están “obligados” a actualizar el Estatuto, como “ejercicio de responsabilidad”
La eurodiputada del PSOE y exlíder del PSE-EE ha advertido de que "vienen tiempos complicados" y que hay que decidir entre dejar "pasar el tren o montarse", por lo que ha mostrado su predisposición a acordar un nuevo Estatuto "sobre unas bases que tengan como objetivo ayudar a la sociedad".