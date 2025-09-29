Principales titulares
Será noticia: Chivite en el Senado, Alerta Roja en el este peninsular y reunión Trump-Netanyahu

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
PAMPLONA, 03/09/2025.- La presidenta de Navarra, María Chivite, a instancia de la Junta de Portavoces, comparece este miércoles en comisión para explicar las iniciativas y reuniones para sacar adelante la iniciativa empresarial promovida por el grupo chino Qinghai en Mina Muga y la posterior renuncia del grupo inversor. EFE/ Villar López
María Chivite en una foto de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango da: Chivite Senatuan, Alerta Gorria penintsulako ekialdean eta Trump-Netanyahu bilera
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 29 de septiembre de 2025:

- Chivite en el Senado: La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, comparecerá ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde se enfrentará a preguntas de UPN, Vox y PP sobre la implicación en la presunta trama de corrupción del PSN, partido que lidera.

- Alerta roja en el este peninsular: El este peninsular afronta un episodio de lluvias extremas. La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado alerta roja en la Comunidad Valenciana, Castellón y el sur de Cataluña, y se esperan acumulaciones de hasta 250 litros por metro cuadrado hasta mañana martes.

- Reunión Trump-Netanyahu: El presidente de los Estados Unidos de América Donald Trump ha revelado que hay "algo especial" en marcha en Oriente Próximo, refiriéndose a una oportunidad histórica para resolver el conflicto en la región. Trump se reunirá hoy con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca para discutir los detalles de un plan que podría poner fin al bombardeo en la Franja Gaza.

María Chivite PSN Senado Benjamín Netanyahu Donald Trump Israel Franja de Gaza Eguraldia Política

