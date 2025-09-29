Albiste izango da: Chivite Senatuan, Alerta Gorria penintsulako ekialdean eta Trump-Netanyahu bilera
Orainek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Hauek dira astelehen honetan, 2025eko irailaren 29ean, jorratuko ditugun albisteetako batzuk:
- Chivite Senatuan: Nafarroako Gobernuko presidentea, Maria Chivite, Koldo auziko ikerketa batzordearen aurrean agertuko da Senatuan, eta UPN, Vox eta PPren galderei egingo die aurre, PSNren ustezko ustelkeria sarearen inplikazioari buruz.
- Alerta gorria penintsulako ekialdean: muturreko euriteei aurre egingo die bertan. Estatuko Meteorologia Agentziak alerta gorria ezarri du Valentziako Erkidegoan, Castellon eta Kataluniako hegoaldean, eta metro koadroko 250 litro pilatzea espero da bihar arte.
- Trump-Netanyahu bilera: Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek jakinarazi du "zerbait berezia" dagoela martxan Ekialde Hurbilean, eskualdeko gatazka konpontzeko aukera historiko bati erreferentzia eginez. Trump Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin bilduko da gaur Etxe Zurian, Gazako Zerrendako bonbardaketari amaiera eman diezaiokeen plan baten xehetasunak eztabaidatzeko.
Politikari buruzko albiste gehiago
EAJk esan du saiatuko dela Gipuzkoako aurrekontuak aurrera ateratzen, baina EH Bildurekin akordioa zail ikusten du
Ez dutela itxaropena galduko baina koalizio abertzalearen hitzetan konfiantza handirik ez dutela adierazi dute EAJko ordezkariek. "Orain arteko ekintzek erakutsi dute. EH Bilduk ez, ez eta ez erantzun die Gipuzkoako aurrekontu proposamenei 2015etik gaur arte", zehaztu dute.
Manifestazio jendetsua egin dute Gasteizen, Gazako genozidioaren aurka
Palestinarekin Elkartasuna elkarteak, Israelekin "edozein konplizitate mota duena" kritikatu du igande honetan. "Finantzatzen duena, laguntzen duena, armatzen duena eta negozioa egiten duena ere genozidioaren konplizea da", azpimarratu du elkarteak.
Koldo auziari buruz galdetuko diote Chiviteri Senatuan gaur goizean
Senatuko ikerketa batzordeko 86. agerraldia izango da Nafarroako Gobernuko presidentearena.
Feijook puntukako bisa bat eskatu du, "gure kultura ondoen ezagutzen duena sartzea lehenesteko"
Migrazioaren inguruan PPk duen bide-orriaren berri eman du popularren buruak Murtzian, eta puntukako txartel moduko bat sortzearen alde egin du, proposamen nagusi gisa.
Aitor Esteban: "Europa indartzeko lanean lagundu nahi dugu, baina, aldi berean, nazio garen aldetik dagokigun lekua eskatzen dugu"
“Aurreko belaunaldien lekukoa hartzeko ordua heldu da, eta, batez ere, bakoitzaren jarrerarekin etorkizuna aldatu ahal dela sinistea: gure kaleen etorkizuna, gure auzoena, beharrean dauden pertsonena, gure hizkuntzarena edo gure herriarena”, esan du EBBko presidenteak.
Autogobernua indartu eta transferitu gabe dauden eskumenen alde lanean jarraitzeko prest agertu da lehendakaria
"Euskal etxeak" duen garrantzia azpimarratu du Imanol Pradalesek, eta diskurtso arriskutsuak ugaritzen ari direla ohartarazi du. "Gaitasun politiko berriak behar ditugu gure autogobernua blindatzeko", esan du.
Aitor Estebanek estatus politiko berria eskatu du, EAJko buru gisa egin duen lehen Alderdi Egunean
Jeltzaleak goizean goizetik izan dira Forondan (Araba), ekitaldi eta ospakizunen artean. Alderdiak autogobernua eta estatus politiko berria izan ditu hizpide.
Maddalen Iriarte: "Politika publiko eraldatzaileak behar dira; bide horretan, EH Bilduren eskua luzatuta egongo da"
Maddalen Iriarte, EH Bilduren Gipuzkoako bozeramailea, EAJk negoziazioetan hartu duen bideaz kezkatuta agertu da. Iriartek politika publiko eraldatzaileak behar direla adierazi du, eta bide horretan EH Bilduk eskua luzatuta izango duela, baita aurrekontuak adosteko elkarrizketetan ere.
Mendiak esan du Estatutua eguneratzera "behartuta" daudela, "erantzukizunagatik"
PSOEko eurodiputatu eta PSE-EEko buruzagi ohiak ohartarazi du "garai zailak" datozela eta "trena pasatzen uztearen edo hartzearen artean" erabaki behar dela. Hori dela eta, Estatutu berri bat adosteko prest agertu da, "gizarteari laguntzea helburu duten oinarrien gainean".