Ameriketako Estatu Batuak
Trumpek "zerbait berezia" iragarri du Ekialde Hurbilerako eta Netanyahurekin bilduko da Etxe Zurian

Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak aurreratu du Ekialde Hurbilean akordio berri bat lortzetik gertu dagoela, Gaza eta Zisjordaniarako plan batekin.

NEW YORK (United States), 23/09/2025.- US President Donald Trump speaks during the General Debate of the 80th session of the United Nations General Assembly (UNGA) at the United Nations headquarters in New York, New York, USA, 23 September 2025. (Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
Donald Trump. Argazkia: EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak jakitera eman duenez, "zerbait berezia" du martxan Ekialde Hurbilean, lurraldeko gatazkak konpontzeko aukera historiko bati erreferentzia eginez. Bihar, astelehena, presidentea bilduko da Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin Etxe Zurian, Gazako Zerrendako bonbardaketari amaiera eman diezaiokeen planaren gorabeherak eztabaidatzeko.

Truth Social sare sozialaren bidez, Trumpek nabarmendu du eragile giltzarri guztiak ahalegin horretan konprometituta daudela.

Hala, JD Vance AEBko presidenteordeak adierazi duenez, Trumpek Gaza eta Zisjordania euren herritarrek kontrolatzea nahi du. Horretarako, lehenik piztuta diren liskarrak eta tentsioak bukatu beharko liratezke eta, aldi berean, Israelek jasotzen dituen mehatxu terroristekin amaitu. Adierazpen horiek egin ditu Netanyahuk, Trumpekin batera, Gaza desmilitarizatzeko eta palestinar bahituak askatzeko 21 puntuko plan batean lanean ari direla baieztatu ostean.

Bestalde, Israelgo lehen ministroak ziurtatu du plana oraindik ez dagoela amaituta; hala ere, baieztatu du Trumpen taldearekin etengabe harremanetan daudela. Netanyahu bihar bilduko da Trumpekin, eta nabarmendu du lehentasuna Palestinako bahituak askatzea eta "Hamasek Gazan duen nagusitasunarekin".

Bien bitartean, tentsioek gora egiten jarraitzen dute munduan. Hala ere, Donald Trump baikor agertu da, eta Ekialde Hurbilak "benetako aukera historikoa" duela berretsi du, lurraldeko bakearentzat mugarri izan daitekeena.

Benjamin Netanyahu Palestina Donald Trump Israel Ameriketako Estatu Batuak Ekialde Hurbila Munduko albisteak Gazako Zerrenda

