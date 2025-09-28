PALESTINA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Atzera egin eta bonbardaketak gelditzeko eskatu dio Hamasek Israeli, Gazan dauden bi bahitu askatu ahal izateko

66.000 pertsona baino gehiago hil ditu jada Israelek Gazan, hondakinen artean jarraitzen duten milaka gorpuak kontuan hartu gabe. Erreskatistek salatu dute Israelgo Armadak ez diela euren lana egiten uzten.

Gaza palestina bombardeo israeli Hasan Alzaanin/TASS via ZUMA Pre / DPA 28/9/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Hainbat palestinar, bonbardatutako eraikin baten aurrean. Argazkia: Europa Press

author image

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Al Qasam Brigadek, Hamasen talde armatuak, Gaza hiriko gune batean atzera egiteko eta 24 orduz bonbardaketak gelditzeko eskatu diote Israelgo Armadari, bertan gatibu dituzten bi bahitu israeldar askatzen saiatzeko.

Al Qasam Brigadek zabaldutakoaren arabera, Omri Miran eta Matan Angrest bahituekiko komunikazioa eten egin da, Israelek Gaza hiriko Sabra eta Tal al Hawa auzoetan egin dituen erasoen ostean. "Bi presoen bizitza arriskuan dago", adierazi dute.

"Okupazio indarrek 8. kalearen hegoaldera itzuli behar dute berehala, eta 24 orduz aire bidezko irteerak eten, 18:00etatik aurrera, gatibuak ateratzen saia gaitezen. Abisatuta zaudete", ohartarazi dute.

Iragan apirilean, 28 urteko Omri Miranen bideo bat argitaratu zuen Hamasek bizirik zegoela erakusteko. Lurpeko tunel baten irudiekin abiatu zen grabazioa, gatibua zegoen gelara iritsi arte.

Miran Nahal Oz kibbutzeko bere etxean bahitu zuen Hamasek 2023ko urriaren 7an.

Beste gatibua, 22 urteko Matan Angrest, ere, Nahal Ozen bahitu zuten.

Kalkuluen arabera, 48 bahituk jarraitzen dute Gazako Zerrendan, eta, ustez, horietatik 20 bakarrik daude bizirik.

gaza palestina bombardeo

Israelek jada 66.000 pertsona baino gehiago hil ditu Gazan 

Bestalde, igande honetan zabaldu dituzten azken datuen arabera, gutxienez 66.005 palestinar hil ditu Israelgo Armadak Gazan 2023ko urriaren 7an hasitako erasoaldian.

Zenbaki horrek ez ditu jasotzen hondakinen artean jarraitzen duten milaka gorpuak, ezta igande honetan bertan hildakoen kopuruak ere.

Hain zuzen ere, gaur Gazako Defentsa Zibileko Larrialdi Zerbitzuak salatu duenez, Israelgo Armadak lan egin ahal izatea eragotzi die "nahita", erregaia sartzea ukatuz; izan ere, erregaia beharrezkoa da ibilgailuek eta suteak itzaltzeko ekipoek funtziona dezaten.

Defentsa Zibilak ohartarazi duenez, Israelgo Armadak "erregai kantitate txikiak emateari ere egin dio uko", eta, hori dela eta, zerbitzua murriztu behar izan dute.

Gazako Defentsa Zibila Barne Ministerioaren mendeko larrialdi zerbitzu nagusia da, eta Israelgo Armadaren erasoen ondoren hondakinen artean geratzen diren zaurituak eta hildakoak erreskatatzeaz arduratzen da.

Gazako Zerrenda Palestina Israel Ekialde Hurbila Benjamin Netanyahu Hamas Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu