Hamás pide a Israel que retroceda y pare sus bombardeos para rescatar a dos rehenes en Gaza, con los que ha perdido contacto

Las Brigadas Al Qasam, brazo armado del grupo islamista Hamás, ha pedido este domingo al Ejército israelí que retroceda en una zona de la ciudad de Gaza y detenga sus bombardeos durante 24 horas para intentar rescatar a dos rehenes israelíes allí cautivos.

En sendos comunicados, las Brigadas Al Qasam anuncian que se ha interrumpido la comunicación con los rehenes Omri Miran y Matan Angrest debido a los ataques lleva a cabo Israel en los barrios de Sabra y Tal al Hawa de la capital gazatí. "La vida de los dos prisioneros está en peligro", afirman en su petición.

"Las fuerzas de ocupación deben retroceder inmediatamente al sur de la calle 8 y detener las salidas aéreas durante 24 horas a partir de las 18:00 de esta tarde para intentar sacar a los prisioneros. Quien avisa no es traidor", dicen las Brigadas del Al Qasam.

El pasado abril, Hamás publicó un vídeo de Omri Miran, de 28 años, que arrancaba con imágenes de un túnel subterráneo hasta llegar a la habitación donde se encontraba el cautivo.

Miran fue secuestrado de su casa en el kibutz Nahal Oz durante los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El otro cautivo, Matan Angrest, de 22 años fue también secuestrado en Nahal Oz.

Se estima que 48 rehenes permanecen en la Franja, de los cuales solo 20 estarían vivos.