Trump anuncia “algo especial” para Oriente Próximo y se reunirá con Netanyahu en la Casa Blanca

El presidente de los Estados Unidos de América Donald Trump ha revelado este domingo que hay "algo especial" en marcha en Oriente Próximo, refiriéndose a una oportunidad histórica para resolver el conflicto en la región. Mañana lunes, Trump se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca para discutir los detalles de un plan que podría poner fin al bombardeo en la Franja Gaza.

A través de su red social Truth Social, el presidente ha destacado que todos los actores clave están comprometidos en este esfuerzo.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha señalado que Trump quiere que Gaza y Cisjordania sean controladas por sus propios habitantes una vez que se detengan las hostilidades, al mismo tiempo que se eliminen las amenazas terroristas para Israel. Estas declaraciones se producen después de que Netanyahu confirmara que están trabajando junto a Trump en un plan de 21 puntos para la desmilitarización de Gaza y la liberación de los rehenes palestinos.

Por su parte, el primer ministro israelí ha asegurado que el plan aún no está finalizado, pero que están en contacto constante con el equipo de Trump para llevarlo a cabo. Netanyahu, quien se reunirá con Trump mañana, ha destacado que la prioridad es liberar a los rehenes y acabar con "el dominio de Hamás en Gaza".

Mientras tanto, las tensiones siguen aumentando a nivel internacional. Sin embargo, Donald Trump se mantiene optimista y reafirma que la región tiene una "verdadera oportunidad de grandeza", algo que considera podría marcar un antes y un después para la paz en Oriente Próximo.