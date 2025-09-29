Alerta gorria euriagatik Penintsula ekialdean: Aldaian gainezka egin du amildegi batek, argia moztu dute hainbat lekutan eta eskolak bertan behera utzi dituzte
Prezipitazio handien ondorioz, lehen uholdeak izaten ari dira penintsulako ekialdean. Aldaian (Valentzia), bizilagunek sakaneko uhateen zain igaro dute gaua, gainezka egin ez dezan. Zaragozan, Cuarte de Huerva udalerriak erabat urpean esnatu dira.
Tarragonan, euriak auto-ilarak eragin ditu AP-7an, Freginals parean, eta arazoak sortu dira N-340 errepidean, Ampostan. Larrialdi zerbitzuek ohartarazi dutenez, egoera larriagotu egin daiteke gauean eta asteartean, euri jasa iraunkorrak espero baitira.
Arriskua ikusita, Valentziako Udalak bertan behera utzi ditu eskolak, kirol jarduerak eta kultur jarduerak, eta parkeak, lorategiak eta hilerriak itxi ditu. Halaber, joan-etorriak saihestea gomendatu da, eta telelanaren aukera aktibatu da udaleko langile batzuentzat.
Babes Zibilak, bestalde, alerta-mezuak bidali ditu Castelloko, Valentziako eta Ebroko deltako telefono mugikorretara. Mezu horietan, etxetik ez irtetea, ibaietatik eta amildegietatik urrun egotea eta 112 telefonora deitzea eskatzen da, larrialdietan soilik.
Gertakariak bat egin du duela hamaika hilabete 200 hildako baino gehiago utzi zituen DANAren urteurrenarekin. Asteburu honetan, Paiporta eta València udalerrietan manifestazioak izan dira Carlos Mazón Generalitateko presidentearen dimisioa eskatzeko, hondamendia kudeatzeagatik.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Ahotsak eta gorputzak identitatearekin topo egiten dutenean
Bidaia intimoa generoa baieztatzeko funtsezkoak diren bi esparrutan zehar: intxaurra txikitzeko kirurgia eta ahotsaren logopedia. Guillermo Garcia zirujauak eta Olga Bermudez logopedak azaltzen dute nola aldaketa horiek, estetikoak eta soinuzkoak, fisikotik askoz harago doazen: norbere ezagutza, segurtasuna eta nortasuna lortzeko urratsak dira.
Valentziako larrialdi zerbitzuek Es-Alert mezua bidali dute, euri-jasa bortitzak espero direla-eta alerta gorrian daudelako
Aemetek alerta gorria ezarri du Valentziako Erkidegoan eta Katalunian, prezipitazio handiak espero direlako. Nafarroa, berriz, abisu horian dago 15:00etatik, euriagatik.
Gizon bat larri zauritu dute goizaldean Bilboko diskoteka batean
Gainera, beste gazte bat ospitalera eraman dute aurpegian ebakiak zituelako. Dirudienez, hautsitako edalontzi baten hondarrekin egin ditu zauriak.
Gizon bat atxilotu dute Sevillan, emaztea arma zuri batez hiltzea egotzita
Atxilotua 21 urteko gizon bat da, eta goizaldean emaztea arma zuri batekin hiltzea leporatzen diote.
Renfek Barakaldo eta Santurtzi arteko tren-zirkulazioa berreskuratuko du astelehen honetan, baina % 50ean
"Ordutegi murriztua izango da, sarean oraindik gaitasun-mugak daudelako" matxuraren ondorioz, Renferen esanetan.
Motozale bat hil da Berroetan izandako istripu batean
Ezbeharra NA-2540 errepidean gertatu da, gauerdian, motorra errepidetik atera eta zuhaitz baten aurka talka egin duenean.
Auto baten gidaria zauritu da Gasteizen, tranbiaren aurka talka eginda
Istripua Latinoamerikako plazan gertatu da, eta zerbitzua eten behar izan dute Intermodal eta Honduras geltokien artean, tranbia bere bidetik atera baita. Hori konpondu ostean, berriro ezarri dute zerbitzua, eta tranbia normaltasunez ari da martxan.
Pertsona gorrek komunikazioaren eta informazioaren irisgarritasunerako eskubidea aldarrikatu dute
10.000 pertsonak erabiltzen dute egunero zeinu-hizkuntza Euskadin, eta aurre egin beharreko oztopo ugari dituzte.
Arabako Foru Aldundia Bernedoko udalekuetako familiekin bildu da gaur
Testigantzak biltzea zen asmoa, gertatutakoa egiaztatzeko eta aurrerantzean jarraitu beharreko bidea zehazteko.