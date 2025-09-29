UHOLDEAK
Alerta gorria euriagatik Penintsula ekialdean: Aldaian gainezka egin du amildegi batek, argia moztu dute hainbat lekutan eta eskolak bertan behera utzi dituzte

Estatuko Meteorologia Agentziak alerta gorria ezarri du Valentzian, Castellon eta Katalunia hegoaldean, eta metro koadroko 250 litro pilatzea espero da bihar arte.
FOTODELDIA VALENCIA, 28/09/2025.- Emergencias de la Generalitat valenciana ha convocado para las 16.00 horas de esta tarde una reunión de coordinación de los organismos e instituciones competentes en materia de emergencias y seguridad para abordar el aviso rojo por fuertes lluvias establecido por Aemet para este lunes en el litoral norte de Castellón y en toda la provincia de Valencia . Según ha explicado la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, la reunión establecerá medidas de coordinación de trabajos para tomar las medidas adecuadas para hacer frente a este nuevo episodio de fuertes lluvias, que podrían llegar a 180 litros por metro cuadrado en cuatro horas. EFE/ Kai Forsterling
Euriagatik abisua. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Prezipitazio handien ondorioz, lehen uholdeak izaten ari dira penintsulako ekialdean. Aldaian (Valentzia), bizilagunek sakaneko uhateen zain igaro dute gaua, gainezka egin ez dezan. Zaragozan, Cuarte de Huerva udalerriak erabat urpean esnatu dira.

Tarragonan, euriak auto-ilarak eragin ditu AP-7an, Freginals parean, eta arazoak sortu dira N-340 errepidean, Ampostan. Larrialdi zerbitzuek ohartarazi dutenez, egoera larriagotu egin daiteke gauean eta asteartean, euri jasa iraunkorrak espero baitira.

Arriskua ikusita, Valentziako Udalak bertan behera utzi ditu eskolak, kirol jarduerak eta kultur jarduerak, eta parkeak, lorategiak eta hilerriak itxi ditu. Halaber, joan-etorriak saihestea gomendatu da, eta telelanaren aukera aktibatu da udaleko langile batzuentzat.

Babes Zibilak, bestalde, alerta-mezuak bidali ditu Castelloko, Valentziako eta Ebroko deltako telefono mugikorretara. Mezu horietan, etxetik ez irtetea, ibaietatik eta amildegietatik urrun egotea eta 112 telefonora deitzea eskatzen da, larrialdietan soilik.

Gertakariak bat egin du duela hamaika hilabete 200 hildako baino gehiago utzi zituen DANAren urteurrenarekin. Asteburu honetan, Paiporta eta València udalerrietan manifestazioak izan dira Carlos Mazón Generalitateko presidentearen dimisioa eskatzeko, hondamendia kudeatzeagatik.

Valentzia Erkidegoa Alerta Meteorologikoak Gizartea

