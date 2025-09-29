INUNDACIONES
Alerta roja por lluvias en el este peninsular: barranco desbordado en Aldaia, cortes de luz y clases suspendidas

El este peninsular afronta un episodio de lluvias extremas. La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado alerta roja en la Comunidad Valenciana, Castellón y el sur de Cataluña, y se esperan acumulaciones de hasta 250 litros por metro cuadrado hasta mañana martes.
FOTODELDIA VALENCIA, 28/09/2025.- Emergencias de la Generalitat valenciana ha convocado para las 16.00 horas de esta tarde una reunión de coordinación de los organismos e instituciones competentes en materia de emergencias y seguridad para abordar el aviso rojo por fuertes lluvias establecido por Aemet para este lunes en el litoral norte de Castellón y en toda la provincia de Valencia . Según ha explicado la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, la reunión establecerá medidas de coordinación de trabajos para tomar las medidas adecuadas para hacer frente a este nuevo episodio de fuertes lluvias, que podrían llegar a 180 litros por metro cuadrado en cuatro horas. EFE/ Kai Forsterling
Aviso por lluvia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Alerta gorria penintsulako ekialdeko kostaldean izandako euriteengatik: Valentziak klaseak bertan behera utzi ditu eta Babes Zibilak abisuak bidali dizkie mugikorrei
author image

EITB

Última actualización

Las precipitaciones intensas han provocado ya las primeras inundaciones en el este peninsular. En la localidad valenciana de Aldaia, los vecinos han pasado la noche pendientes de las compuertas del barranco para evitar desbordamientos. En Zaragoza, donde no había previsión de tormentas de esta magnitud, municipios como Cuarte de Huerva han amanecido completamente anegados.

En Tarragona, la lluvia ha causado retenciones en la AP-7 a la altura de Freginals y problemas en la N-340 en Amposta. Los servicios de emergencia advierten de que la situación puede agravarse durante la noche y la jornada del martes, cuando se esperan lluvias torrenciales y persistentes.

Ante el riesgo, el Ayuntamiento de València ha suspendido las clases, actividades deportivas y culturales, y ha cerrado parques, jardines y cementerios. También se ha recomendado evitar desplazamientos y se ha activado la opción del teletrabajo para parte del personal municipal.

Protección Civil, por su parte, ha remitido mensajes de alerta a los teléfonos móviles de la población en Castellón, Valencia y el delta del Ebro. En ellos se pide no salir de casa, mantenerse alejados de ríos y barrancos y llamar al 112 únicamente en caso de emergencia.

El episodio coincide con el recuerdo de la DANA que hace once meses dejó más de 200 muertos. Este fin de semana, en municipios como Paiporta y València se han registrado manifestaciones para exigir la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de aquella catástrofe.

