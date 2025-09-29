Alerta roja por lluvias en el este peninsular: barranco desbordado en Aldaia, cortes de luz y clases suspendidas
Las precipitaciones intensas han provocado ya las primeras inundaciones en el este peninsular. En la localidad valenciana de Aldaia, los vecinos han pasado la noche pendientes de las compuertas del barranco para evitar desbordamientos. En Zaragoza, donde no había previsión de tormentas de esta magnitud, municipios como Cuarte de Huerva han amanecido completamente anegados.
En Tarragona, la lluvia ha causado retenciones en la AP-7 a la altura de Freginals y problemas en la N-340 en Amposta. Los servicios de emergencia advierten de que la situación puede agravarse durante la noche y la jornada del martes, cuando se esperan lluvias torrenciales y persistentes.
Ante el riesgo, el Ayuntamiento de València ha suspendido las clases, actividades deportivas y culturales, y ha cerrado parques, jardines y cementerios. También se ha recomendado evitar desplazamientos y se ha activado la opción del teletrabajo para parte del personal municipal.
Protección Civil, por su parte, ha remitido mensajes de alerta a los teléfonos móviles de la población en Castellón, Valencia y el delta del Ebro. En ellos se pide no salir de casa, mantenerse alejados de ríos y barrancos y llamar al 112 únicamente en caso de emergencia.
El episodio coincide con el recuerdo de la DANA que hace once meses dejó más de 200 muertos. Este fin de semana, en municipios como Paiporta y València se han registrado manifestaciones para exigir la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de aquella catástrofe.
Más noticias sobre sociedad
Cuando la voz y el cuerpo se encuentran con la identidad
Un viaje íntimo por dos ámbitos clave en la afirmación de género: la cirugía de reducción de la nuez y la logopedia vocal. El cirujano Guillermo García y la logopeda Olga Bermúdez explican cómo estos cambios, estéticos y sonoros, van mucho más allá de lo físico: son pasos hacia el reconocimiento, la seguridad y la identidad propia.
Emergencias envía un mensaje Es-Alert a los móviles en Castellón y Valencia ante la alerta roja por lluvias
Una borrasca extratropical ha puesto en alerta roja por lluvias torrenciales a la Comunidad Valenciana y Cataluña. Navarra está en aviso amarillo por precipitaciones desde las 15:00 horas.
Herido de gravedad un hombre en Bilbao tras ser agredido en una discoteca
Además de la persona trasladada al hospital, otro joven ha sufrido un corte en la cara, tras alcanzarle restos de un vaso roto, y ha sido atendido también en el hospital.
Un hombre detenido por matar con arma blanca a su mujer en Sevilla
El detenido es un varón de 21 años, que está acusado de matar a su mujer con un arma blanca esta madrugada.
Renfe recuperará este lunes la circulación ferroviaria entre Barakaldo y Santurtzi, pero al 50 %
Será un "horario temporal reducido hasta nuevo aviso", "porque todavía hay límites de capacidad en la red" tras la avería.
Fallece un motorista en un accidente ocurrido en Berroeta
El siniestro ha ocurrido en la carretera NA-2540 esta pasada medianoche, cuando la moto ha salido de la calzada y ha chocado contra un árbol.
Herido el conductor de un turismo al chocar contra el tranvía en Vitoria
El accidente ha ocurrido en la rotonda de América Latina, y el servicio ha sido interrumpido entre las paradas Intermodal y Honduras, ya que el tranvía se ha salido de las vías. El servicio ya ha sido restablecido con total normalidad.
Las personas sordas reivindican su derecho al acceso a la comunicación y la información
Cerca de 10 000 personas utilizan cada día la lengua de signos en Euskadi, pero se enfrentan a numerosas barreras diariamente. Por ello, reivindican su derecho al acceso a la comunicación y la información.
La Diputación alavesa se ha reunido con las familias de los udalekus de Bernedo
El objetivo de la reunión era recabar testimonios para constatar los hechos ocurridos y definir el camino a seguir en adelante.