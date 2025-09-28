Emergencias envía un mensaje Es-Alert a los móviles en Castellón y Valencia ante la alerta roja por lluvias

El huracán Gabrielle ha llegado a la península ibérica convertida en borrasca extratropical y se prevé que en las próximas horas afectará fuertemente a la zona del Mediterráneo y Andalucía. A partir de mañana, la peor parte se la podría llevar el sur de Valencia, la zona más afectada por la DANA, hace once meses. Precisamente esta tarde se celebrará una nueva manifestación para pedir la dimisión del presidente Mazón por su gestión en la DANA.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado avisos de nivel rojo en Cataluña y la Comunidad Valenciana por lluvias torrenciales a partir de las 20:00 horas, con acumulaciones en esta última región que podrían superar 200-250 litros por metro cuadrado a lo largo del episodio, que durará hasta el martes. Esta misma tarde podrían acumularse hasta 180 litros en 3 o 4 horas en algunas zonas como Tarragona, litoral de Castellón y Valencia.

Ante esta previsión, el Gobierno valenciano ha suspendido la actividad lectiva y no habrá clase mañana ni en colegios ni en la universidad. También se ha suspendido el deporte al aire libre y han cerrado parques, jardines y cementerios.

Adif y Renfe han convocado sus gabinetes de crisis porque las lluvias podrían afectar esta tarde y durante la madrugada al tráfico ferroviario.

Es-Alert

Además, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat valenciana ha enviado un mensaje Es-Alert a los móviles del litoral norte de Castellón y el litoral de Valencia.



Emergencias solicita máxima precaución a partir de las 20:00 horas de este domingo en el litoral norte de Castellón y las 04:00 horas del lunes en el litoral de Valencia.



Además, recuerda que el resto de la Comunitat Valenciana también se encuentra en nivel naranja y amarillo por lluvias, por lo que se recomienda también extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos.

Navarra

También Navarra podría verse afectadas por las lluvias en la Riberal del Ebro. A las 15:00 horas se han activado sendos avisos por lluvias y tormentas y la Confederacion Hidrográfica del Ebro ha advertido de posibles “crecidas repentinas”.