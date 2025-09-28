Valentziako larrialdi zerbitzuek Es-Alert mezua bidali dute, euri-jasa bortitzak espero direla-eta alerta gorrian daudelako
Aemetek alerta gorria ezarri du Valentziako Erkidegoan eta Katalunian, prezipitazio handiak espero direlako. Nafarroa, berriz, abisu horian dago 15:00etatik, euriagatik.
Borraska estratropikal gisa iritsi da Iberiar penintsulara Gabrielle urakana, eta datozen orduetan Mediterraneoan eta Andaluzian eragin handia izango du, aurreikuspenen arabera. Bihartik aurrera, Valentzia hegoaldean espero da okerrena, duela 11 hilabete GOIDIak gehien kaltetutako eremuan, hain zuzen ere. Gaur bertan, beste manifestazio bat egingo dute Valentzian, iazko GOIDIAn izandako jokabideagatik Mazon presidentearen dimisioa eskatzeko.
Estatuko Meteorologia Agentziak (Aemet) abisu gorriak ezarri ditu Katalunian eta Valentziako Erkidegoan igandeko 20:00etatik aurrera, euri-jasak direla eta. Gaurtik asteartera arte iraungo du abisuak, eta metro koadroko 200-250 litro baino gehiago pila daitezke zenbait zonaldetan unerik txarrenean. Gaur arratsalderako, adibidez, 3-4 orduko tartean 180 litro pilatzea aurreikusten da.
Aurreikuspen horien aurrean, Valentziako Gobernuak bertan behera utzi du eskola-jarduera oro, eta, ondorioz, bihar ez da klaserik egongo, ez ikastetxeetan, ezta unibertsitatean ere.
Adifek eta Renfek ere krisi kabineteak deitu dituzte, euriteek trenen zirkulazioan eragina izan dezaketelako gaur arratsaldean eta bihar goizaldean.
Es-Alert
Gainera, Valentziako Generalitateko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroak Es-Alert mezua bidali du Castelloko iparraldeko eta Valentziako kostaldeko mugikorretara.
Mezu horretan, arretaz ibiltzeko eskatu dute igandeko 20:00etatik aurrera Castelloko iparraldeko kostaldean eta asteleheneko 04:00etatik aurrera Valentziako kostaldean.
Gainera, Valentziako Erkidegoko gainerako tokietan, euriagatik abisu horia eta laranja daudela ere gogorarazi dute, eta, beraz, kontu handiz ibiltzeko eta abisuei adi egoteko gomendatu dute.
Nafarroa
Nafarroan, Erriberan nabarituko omen da gehien euriteen eragina. 15:00etan abisu bat aktibatu dute euriagatik eta beste bat ekaitzak izateko arriskuagatik, eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoak "bat-bateko ur-goraldiak" egon daitezkeela ohartarazi du.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Gizon bat larri zauritu dute goizaldean Bilboko diskoteka batean
Gainera, beste gazte bat ospitalera eraman dute aurpegian ebakiak zituelako. Dirudienez, hautsitako edalontzi baten hondarrekin egin ditu zauriak.
Gizon bat atxilotu dute Sevillan, emaztea arma zuri batez hiltzea egotzita
Atxilotua 21 urteko gizon bat da, eta goizaldean emaztea arma zuri batekin hiltzea leporatzen diote.
Renfek Barakaldo eta Santurtzi arteko tren-zirkulazioa berreskuratuko du astelehen honetan, baina % 50ean
"Ordutegi murriztua izango da, sarean oraindik gaitasun-mugak daudelako" matxuraren ondorioz, Renferen esanetan.
Motozale bat hil da Berroetan izandako istripu batean
Ezbeharra NA-2540 errepidean gertatu da, gauerdian, motorra errepidetik atera eta zuhaitz baten aurka talka egin duenean.
Auto baten gidaria zauritu da Gasteizen, tranbiaren aurka talka eginda
Istripua Latinoamerikako plazan gertatu da, eta zerbitzua eten behar izan dute Intermodal eta Honduras geltokien artean, tranbia bere bidetik atera baita. Hori konpondu ostean, berriro ezarri dute zerbitzua, eta tranbia normaltasunez ari da martxan.
Pertsona gorrek komunikazioaren eta informazioaren irisgarritasunerako eskubidea aldarrikatu dute
10.000 pertsonak erabiltzen dute egunero zeinu-hizkuntza Euskadin, eta aurre egin beharreko oztopo ugari dituzte.
Arabako Foru Aldundia Bernedoko udalekuetako familiekin bildu da gaur
Testigantzak biltzea zen asmoa, gertatutakoa egiaztatzeko eta aurrerantzean jarraitu beharreko bidea zehazteko.
Izkiko Parke Naturalak 'Starlight helmuga' ziurtagiria lortu du, zeru izartuak behatzeko ezaugarri onak izateagatik
Agiri horrek duela urte batzuetatik hona landu diren ekimenak aitortu ditu, hala nola ingurumen-hezkuntzaren eskaintza eta ingurumenaren gaineko ekintza sustatzeko neurriak.
San Fermin Txikito jaiak hasi dira Iruñeko Alde Zaharrean
Zinegotzi txikiek bota dute txupinazoa Nafarroako hiriburuko Alde Zaharreko klaretarren elizako teilatutik. Gaurtik igandera bitartean, jardueraz betetako agenda izango dute herritarrek eta bisitariek.