Geroz eta eguzkitsuago, asteak aurrera egin ahala
Eguraldiak hobetzera egingo du datorren astean egunek aurrera egin ahala. Ateri eutsiko dio lehenengo egunetan, eta giro epela nagusituko da, baina eguraldia eguzkitsua izango da asteazkenetik aurrera.
Gaur, tenperatura maximoek behera egingo dute, eta hodeiak ostarteak baino gehiago izango dira zeruan. Termometroak ez dira aurreko eguneko balioetara iritsiko, eta 22-25 ºC inguruan mugituko dira. Arabako hegoaldean eta Nafarroako erdialdean eta hegoaldean, maximoak antzekoak izango dira edo zertxobait igoko dira. Hodei dezente izango ditugu zeruan, batez ere erdi-mailako hodeiak eta goi-hodeiak, eta ostarte batzuei bidea utziko diete tarteka. Baliteke azken orduetan zaparrada batzuk botatzea Araba eta Nafarroa hegoaldean, eta trumoitsuak izan daitezke. Haizea ipar-mendebaldetik eta iparraldetik finkatuko da.
Astelehenean, hodeiak ostarteak baino gehiago izango dira berriro ere. Behe-hodeiak izango dira, isurialde atlantikoari eragingo diote gehien, eta askoz urriagoak izango dira Nafarroako erdialdean eta hegoaldean; ostarte zabalak ikusiko dira bertan. Baliteke hodei horiek tanta batzuk uztea ipar parteko zenbait puntutan goizean eta eguneko erdiko orduetan. Tenperatura maximoak apur bat jaitsiko dira, eta 20-22 ºC-ren bueltan ibiliko dira, eta zertxobait altuagoak izango dira Nafarroako hegoaldean. Ipar-mendebaldeko eta iparraldeko haizea ibiliko da.
Asteartean, giro eguzkitsuagoa. Ostarteek gero eta leku handiagoa hartuko dute, eta giroa aurreko egunetan baino eguzkitsuagoa izango da. Haizea ahul ibiliko da, eta iparraldetik finkatuko da goizean. Tenperatura maximoek ez dute aldaketa handirik jasango, baina apur bat igoko dira.
Asteazkenean, are gehiago argituko da eguna, eta eguzkia izango da nagusi asteburura arte gutxienez.
Albiste gehiago eguraldia
Eguzkia eta tenperaturak gora gaur, kontraste handiko asteburua baino lehen
Ostiral eguzkitsua izango dugu, behe-lainoarekin barnealdeko zenbait puntutan, eta maximoak apur bat igoko dira. Larunbata epelagoa eta atseginagoa izango da, baina igandean hodeiak, iparraldeko haizea eta euri txikia espero dira.
Abisu horia arratsaldetik aurrera, prezipitazio handiak botako ditu eta
Aurreikuspenen arabera, ordubetean metro koadroko 15 litro baino gehiago pilatuko dira isurialde kantauriarrean eta, bereziki, kostaldean.
Giro grisa, freskoa eta bustia udari agur esateko
Zaparrada ugari espero dira, eta askotan mardulak izango dira, isurialde atlantikoan gehienbat. Tenperaturari dagokionez, maximoak ez dira 18 ºC-tik gora pasatuko.
1970etik hirugarren udarik beroena amaitu da Euskadin
Ekainean, uztailean eta abuztuan hiru bero-bolada izan dira: lehena ekainaren 18tik 21era, bigarrena ekainaren 27tik uztailaren 1era eta hirugarrena abuztuaren 10etik 17ra.
Eguraldi aldaketa larunbat arratsaldetik aurrera: tenperaturak behera eta euria
Larunbat eguerdian haizeak iparraldera egingo du eta tenperaturak jaitsiko dira. Gainera, arratsaldean bero-hodeiak agertuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuak izatea. Igandean giro motelagoa eta nabarmen freskoagoa izango da.
Abisu horia ezarri dute ostegunerako eta ostiralerako Bizkaian eta Gipuzkoan, 35 graduko tenperaturak direla eta
Datozen egunei begira, beroa egingo du eta bero bolada larunbatera arte luzatuko da. Hala ere, igandean udazken giroa itzuliko da eta tenperaturak nabarmen jaitsiko dira.
Hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira udako azken astean
Hurrengo astea aldaketa gutxirekin dator. Izan ere, hodeiak eta ostarteak tartekatuz joango dira, eta zirimiria ere izango dugu noizbehinka.
Eguraldiak hobera egingo du asteburu honetan; igandean eguzkia izango dugu eta tenperaturek gora egingo dute
Gaur hodeiak eta euri txikia izango ditugu isurialde atlantikoan, baina eguraldiak hobera egingo du Euskadin asteburuan zehar, zerua oskarbi egongo baita batzuetan eta tenperaturak nabarmen egingo baitu gora igandera begira.
2025eko abuztua beroenetan hirugarrena izan da
Batezbesteko globala 16,60°C izanik, 2025eko abuztua beroetan hirugarrena izan da erregistroak daudenetik, 2023 eta 2024aren atzetik. Europako hego-mendebaldea bero-boladen pean erretzen ari zen bitartean, Australiak eta Hego Amerikako zati batek batezbestekoaren azpiko tenperaturak izan zituzten.