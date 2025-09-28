IRAGARPENA
Geroz eta eguzkitsuago, asteak aurrera egin ahala

Tenperaturak atseginak izango dira egunez, gauez freskatuko duen arren, baina ez da euri askorik espero.
Donostia Pasealeku Berria eguraldia lainoa behe-lainoa egunsentia
Donostiako Pasealeku Berria. Argazkia: EFE
EITB

Eguraldiak hobetzera egingo du datorren astean egunek aurrera egin ahala. Ateri eutsiko dio lehenengo egunetan, eta giro epela nagusituko da, baina eguraldia eguzkitsua izango da asteazkenetik aurrera.

Gaur, tenperatura maximoek behera egingo dute, eta hodeiak ostarteak baino gehiago izango dira zeruan. Termometroak ez dira aurreko eguneko balioetara iritsiko, eta 22-25 ºC inguruan mugituko dira. Arabako hegoaldean eta Nafarroako erdialdean eta hegoaldean, maximoak antzekoak izango dira edo zertxobait igoko dira. Hodei dezente izango ditugu zeruan, batez ere erdi-mailako hodeiak eta goi-hodeiak, eta ostarte batzuei bidea utziko diete tarteka. Baliteke azken orduetan zaparrada batzuk botatzea Araba eta Nafarroa hegoaldean, eta trumoitsuak izan daitezke. Haizea ipar-mendebaldetik eta iparraldetik finkatuko da.

Astelehenean, hodeiak ostarteak baino gehiago izango dira berriro ere. Behe-hodeiak izango dira, isurialde atlantikoari eragingo diote gehien, eta askoz urriagoak izango dira Nafarroako erdialdean eta hegoaldean; ostarte zabalak ikusiko dira bertan. Baliteke hodei horiek tanta batzuk uztea ipar parteko zenbait puntutan goizean eta eguneko erdiko orduetan. Tenperatura maximoak apur bat jaitsiko dira, eta 20-22 ºC-ren bueltan ibiliko dira, eta zertxobait altuagoak izango dira Nafarroako hegoaldean. Ipar-mendebaldeko eta iparraldeko haizea ibiliko da.

Asteartean, giro eguzkitsuagoa. Ostarteek gero eta leku handiagoa hartuko dute, eta giroa aurreko egunetan baino eguzkitsuagoa izango da. Haizea ahul ibiliko da, eta iparraldetik finkatuko da goizean. Tenperatura maximoek ez dute aldaketa handirik jasango, baina apur bat igoko dira.

Asteazkenean, are gehiago argituko da eguna, eta eguzkia izango da nagusi asteburura arte gutxienez.

