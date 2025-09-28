Hoy es noticia
La semana que viene será más soleada

Las temperaturas serán agradables durante el día, aunque refrescará por la noche, aunque no se esperan muchas lluvias.
Donostia Pasealeku Berria eguraldia lainoa behe-lainoa egunsentia
Paseo Nuevo de San Sebastián. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Geroz eta eguzkitsuago, asteak aurrera egin ahala
EITB

Última actualización

El tiempo mejorará con el paso de los días la semana que viene. No se esperan lluvias durante los primeros días, y predominará el ambiente templado, aunque a partir del miércoles el tiempo será soleado.

Hoy domingo, descenso de las temperaturas máximas, con más nubes que claros en el cielo. Los termómetros no alcanzarán los registros de la jornada anterior y se moverán en valores cercanos a los 22-25 ºC. En el sur de Álava y centro y sur de Navarra las máximas se mantendrán parecidas e incluso subirán algo. En el cielo tendremos bastantes nubes, en su mayoría del tipo medio y alto, que a ratos dejarán paso a algunos claros. Es posible que a últimas horas se puedan producir algunos chubascos en el sur de Álava y Navarra, no descartando que puedan ser de carácter tormentoso. El viento se irá fijando del noroeste y del norte.

El lunes seguiremos con más nubes que claros. Esta vez serán nubes de tipo bajo, que afectarán en mayor medida a la vertiente cantábrica y que serán mucho más escasas en el centro y sur de Navarra, donde se verán amplios claros. Estas nubes es probable que dejen algunas gotas dispersas en puntos de la mitad norte durante la mañana y horas centrales. Las temperaturas máximas bajarán ligeramente y rondarán los 20-22 ºC, siendo algo más altas en la mitad sur de Navarra. Viento del noroeste y del norte.

El martes ambiente más soleado. Los claros irán ganando terreno respectos a las nubes y el ambiente será más soleado que en las jornadas anteriores. Viento flojo, que se fijará del norte durante la mañana. Las temperaturas máximas no sufrirán muchas variaciones, pero tenderán a subir ligeramente.

El miércoles despejará aún más, y lucirá el sol al menos hasta el fin de semana.

