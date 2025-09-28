La semana que viene será más soleada
El tiempo mejorará con el paso de los días la semana que viene. No se esperan lluvias durante los primeros días, y predominará el ambiente templado, aunque a partir del miércoles el tiempo será soleado.
Hoy domingo, descenso de las temperaturas máximas, con más nubes que claros en el cielo. Los termómetros no alcanzarán los registros de la jornada anterior y se moverán en valores cercanos a los 22-25 ºC. En el sur de Álava y centro y sur de Navarra las máximas se mantendrán parecidas e incluso subirán algo. En el cielo tendremos bastantes nubes, en su mayoría del tipo medio y alto, que a ratos dejarán paso a algunos claros. Es posible que a últimas horas se puedan producir algunos chubascos en el sur de Álava y Navarra, no descartando que puedan ser de carácter tormentoso. El viento se irá fijando del noroeste y del norte.
El lunes seguiremos con más nubes que claros. Esta vez serán nubes de tipo bajo, que afectarán en mayor medida a la vertiente cantábrica y que serán mucho más escasas en el centro y sur de Navarra, donde se verán amplios claros. Estas nubes es probable que dejen algunas gotas dispersas en puntos de la mitad norte durante la mañana y horas centrales. Las temperaturas máximas bajarán ligeramente y rondarán los 20-22 ºC, siendo algo más altas en la mitad sur de Navarra. Viento del noroeste y del norte.
El martes ambiente más soleado. Los claros irán ganando terreno respectos a las nubes y el ambiente será más soleado que en las jornadas anteriores. Viento flojo, que se fijará del norte durante la mañana. Las temperaturas máximas no sufrirán muchas variaciones, pero tenderán a subir ligeramente.
El miércoles despejará aún más, y lucirá el sol al menos hasta el fin de semana.
Más noticias sobre el tiempo
Sol y temperaturas al alza para hoy, antes de un fin de semana de contrastes
Tendremos un viernes soleado, con nieblas persistentes en algunos puntos del interior y máximas que subirán ligeramente. El sábado será una jornada más cálida y agradable, pero el domingo se esperan nubes, viento del norte y posibilidad de lluvias débiles.
Aviso amarillo por precipitaciones intensas para este lunes en Euskadi
Se prevé que se superen los 15 litros por metro cuadrado en una hora en zonas de la vertiente cantábrica y en especial en la costa.
Día gris, fresco y lluvioso para despedir el verano
Se esperan precipitaciones, que pueden ser intensas en algunos momentos, sobretodo en la vertiente cantábrica. Las temperaturas no superarán los 18 ºC.
Acaba en Euskadi el tercer verano más caluroso desde 1970
A lo largo de los meses de junio, julio y agosto se han contabilizado hasta tres olas de calor: la primera entre el 18 y 21 de junio, la segunda del 27 de junio al 1 de julio y la tercera entre el 10 y el 17 de agosto.
Llega el cambio de tiempo a partir del sábado: lluvia y bajada de temperaturas
El sábado al mediodía el viento irá girará a norte y las temperaturas irán bajando. Además, por la tarde aparecerán nubes de evolución y se pueden producir algunos chubascos dispersos de carácter tormentoso. Para el domingo se espera un descenso acusado de las temperaturas, ya que las máximas no pasarán de los 20 grados.
Aviso amarillo este jueves y viernes en Bizkaia y Gipuzkoa por temperaturas máximas que llegarán a los 35 grados
Este episodio de calor se prolongará hasta el sábado, y el domingo volverá el tiempo otoñal con una bajada brusca de las temperaturas.
Nubes y claros, para la última semana de verano
La próxima semana llegará con pocos cambios, ya que la nubosidad y los claros irán alternando, e incluso tendremos sirimiri ocasional.
El tiempo mejora este fin de semana con sol el domingo y temperaturas en ascenso
Hoy tendremos un día marcado por la nubosidad y algunas lluvias débiles en la vertiente cantábrica, pero el tiempo tenderá a mejorar en Euskadi a lo largo del fin de semana, con cielos más despejados y un notable ascenso de las temperaturas de cara al domingo.
Agosto de 2025 fue el tercer agosto más cálido en el mundo
Con 16,60 °C de media global, agosto de 2025 se sitúa como el tercer más cálido desde que existen registros, solo por detrás de 2023 y 2024. Mientras el suroeste europeo ardía bajo olas de calor, Australia y parte de Sudamérica registraron temperaturas por debajo de la media.