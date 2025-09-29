Campamento de Bernedo
La fiscal superior del País Vasco, sobre las colonias de Bernedo: "El atestado remitido se quedó en un limbo"

María del Carmen Adán
18:00 - 20:00
María del Carmen Adán. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: EAEko fiskal nagusia, Bernedoko udalekuei buruz: "Bidalitako atestatua linbo batean geratu zen"

Última actualización

María del Carmen Adán, fiscal superior del País Vasco, ha señalado que la Fiscalía ha conocido por los medios de comunicación lo ocurrido en las colonias de Bernedo. "El atestado remitido se quedó en un limbo y no motivó la incoación de diligencias previas que es obligada", ha señalado Adán.  "Hemos instado al juzgado a que incoe inmediatemente el auto de previas", ha añadido.

