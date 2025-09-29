EAEko fiskal nagusia, Bernedoko udalekuei buruz: "Bidalitako atestatua linbo batean geratu zen"
Maria del Carmen Adan EAEko fiskal nagusiak adierazi duenez, Fiskaltzak komunikabideen bidez jakin du Bernedoko udalekuetan gertatutakoa. "Bidalitako atestatua linbo batean geratu zen, eta ez zuen eragin derrigorrezkoa den aurretiazko eginbideak abiaraztea", adierazi du Adanek. "Epaitegiari eskatu diogu berehala hasteko", gaineratu du.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Abian da Bernedoko udalekuari buruzko ikerketa judiziala, lehen salaketa jarri eta lau hilabetera
EAEko fiskal nagusiak aitortu duenez, maiatzean epaitegira iritsitako polizia-atestatua "linbo batean" geratu zen. Gasteizko Instrukziozko 3. Epaitegiak izapideak abiatzea agindu du orain eta, Ertzaintzaren atestatuan bildutako datuen arabera, biktimak izan litezkeenak ere deitzea.
Osasun sailburuak ez du parte hartuko Lurralde arteko Kontseiluan, Ministerioaren jarrera salatzeko
Alberto Martinezek salatu du Ministerioak ez dituela kontuan hartu Euskadiren proposamenak, hala nola BAME plazak handitzea eta euskara baloratzea espezialisten formakuntzan.
Lanuzte instituzionala EHUn, Palestinari eta Sumud flotillari elkartasuna adierazteko
'EHU Palestinarekin. Stop Genocide' lelopean, EHUko errektore-taldeak deitutako elkarretaratzeak 11:00etatik 11:30era egin dira Unibertsitateak dituen hiru campusetan.
Euskadin, urtean, 115 kilo janari galtzen dira alferrik pertsonako: 244.000 tona, orotara
Amaia Barredo Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak nabarmendu du Euskadik "nazioarteko erreferente" izan behar duela elikagaiak alferrik galtzearen aurkako kontzientziazioan.
Pasaiako arrantza-ontzi bat Gijongo porturaino eskoltatu du Guardia Zibilak
Kapitainak salatu duenez, 16 tripulatzaileetatik 12k mehatxuak egin dizkiote. Hortaz, Gijongo porturantz jo zuen, "itsasontziari kalterik eragin ziezaioketen beldur". Guardia Zibilak porturaino lagundu zion ontziari, eta ikerketa abiatu du, jazotakoa argitzeko.
Istripua izan da Barakaldo parean, eta auto-ilara luzeak izan dira goizean goiz
Bi ibilgailuk talka egin dute A-8ko 123. kilometroan, Donostiarako noranzkoan, eta errei bat itxi behar izan dute. Auto-ilara luzeak sortu dira inguruan.
Euriengatik ezarritako alerta gorriak 200 l/m2 baino gehiago utzi ditu Mediterraneoko eremuan
Estatuko Meteorologia Agentziak alerta gorria ezarri du Valentziako Erkidegoan, Castellon eta Kataluniako hegoaldean. Valentzian, eskola barik geratu dira milioi erdi ikasle, alerta dela eta.
Ahotsak eta gorputzak identitatearekin topo egiten dutenean
Bidaia intimoa, genero baieztapenerako funtsezkoak diren bi esparrutan zehar: gorgoila txikitzeko kirurgia eta ahotsa moldatzeko logopedia. Guillermo Garcia zirujauak eta Olga Bermudez logopedak azaltzen dute aldaketa horiek, estetikoak eta ahotsekoak, fisikoaz harago doazela: nork bere burua ezagutzea, norbere buruarengan segurtasuna izatea eta identitatea indartzeko urratsak dira.
Valentziako larrialdi zerbitzuek Es-Alert mezua bidali dute, euri-jasa bortitzak espero direla-eta alerta gorrian daudelako
Aemetek alerta gorria ezarri du Valentziako Erkidegoan eta Katalunian, prezipitazio handiak espero direlako. Nafarroa, berriz, abisu horian dago 15:00etatik, euriagatik.