Bernedoko kanpamentua
EAEko fiskal nagusia, Bernedoko udalekuei buruz: "Bidalitako atestatua linbo batean geratu zen"

María del Carmen Adán
18:00 - 20:00
Maria del Carmen Adan. Argazkia: EITB.

Maria del Carmen Adan EAEko fiskal nagusiak adierazi duenez, Fiskaltzak komunikabideen bidez jakin du Bernedoko udalekuetan gertatutakoa. "Bidalitako atestatua linbo batean geratu zen, eta ez zuen eragin derrigorrezkoa den aurretiazko eginbideak abiaraztea", adierazi du Adanek.  "Epaitegiari eskatu diogu berehala hasteko", gaineratu du.

