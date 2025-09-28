Aitor Esteban reclama un nuevo estatus, en su primer Alderdi Eguna como presidente de la formación

El Partido Nacionalista Vasco ha celebrado este domingo el Alderdi Eguna 2025. La formación jeltzale se ha dado cita desde primera hora de la mañana en Foronda (Álava). Un día especial para la formación, y más especial aun para un Aitor Esteban que celebra su primer Alderdi Eguna como presidente de la formación.

Sobre un escenario renovado, Esteban no ha dudado en mostrar la "indescriptible" emoción durante su discurso.

La idea del autogobierno ha ocupado una parte destacada en su intervención. Esteban ha afirmado que Euskadi "quiere más autogobierno", y en ese rumbo trabajará la formación jeltzale: "Sea completando el Estatuto de Gernika o sea a través de un nuevo estatus".