Aitor Esteban reclama un nuevo estatus, en su primer Alderdi Eguna como presidente de la formación
La formación jeltzale se ha dado cita desde por la mañana en Foronda (Álava), con diferentes actos y celebraciones. El autogobierno y el nuevo estatus han tenido un lugar central durante el discurso del presidente del EBB.
El Partido Nacionalista Vasco ha celebrado este domingo el Alderdi Eguna 2025. La formación jeltzale se ha dado cita desde primera hora de la mañana en Foronda (Álava). Un día especial para la formación, y más especial aun para un Aitor Esteban que celebra su primer Alderdi Eguna como presidente de la formación.
Sobre un escenario renovado, Esteban no ha dudado en mostrar la "indescriptible" emoción durante su discurso.
La idea del autogobierno ha ocupado una parte destacada en su intervención. Esteban ha afirmado que Euskadi "quiere más autogobierno", y en ese rumbo trabajará la formación jeltzale: "Sea completando el Estatuto de Gernika o sea a través de un nuevo estatus".
El presidente ha afirmado que el objetivo será conseguir un "autogobierno pleno". A pesar de ello, Esteban ha dejado claro que a medio plazo se decidirá en Europa, y no en Madrid.
En ese sentido, el presidente ha subrayado el "legado de la tradición" jeltzale, el resultado de "décadas de compromiso, de decisiones valientes". En definitiva, el de haber construido "un país confiable". Por ello, ante un los tiempos "bipolares de extremos enfrentados", Aitor Esteban ha defendido la centralidad del PNV.
"Más en el centro no podemos estar. En el equilibrio, en la sensatez. Esa es nuestra forma de hacer política, ese es nuestro compromiso y lo va a seguir siendo", ha explicado Esteban. Según el presidente de EBB, esta es la forma de hacer política y en ese camino seguirá trabajando el PNV.
En cuanto al futuro, Esteban ha prestado especial atención a las próximas elecciones para el Congreso de los Diputados
El presidente de la formación se ha referido a la posibilidad de que el partido forme una lista conjunta con EH Bildu para el Congreso, dejando claro que las formaciones son completamente "diferentes".
"¿Una lista conjunta para qué? ¿En qué estamos de acuerdo, si Otegi acaba de decir que hay que darle un giro de 180 grados a las políticas del país? Nuestro pueblo será el mismo pero nuestras ideas, no", ha dejado claro Esteban.
Para finalizar, Aitor Esteban ha hecho una mención especial a la situación mundial "preocupante" de "guerras y deshumanización". Por ello, el presidente ha mostrado total solidaridad con Palestina, criticando firmemente la forma de actuar israelí.
Fortalecer el autogobierno
El lehendakari, Imanol Pradales, también ha tomado la palabra en Foronda para subrayar la necesidad de "fortalecer el autogobierno". Pradales ha reconocido los avances de los últimos meses, pero ha advertido de lo difícil que resulta traer a Euskadi las competencias comprometidas desde Madrid.
Pradales ha asegurado que su Gobierno seguirá "peleando por cada transferencia pendiente", porque pertenecen "por ley y por referéndum al pueblo vasco desde 1979". Aun así, el lehendakari alertado de los discursos "muy peligrosos" que se escuchan en el Estado sobre el autogobierno, la identidad y las instituciones vascas.
Además, Imanol Pradales ha insistido en que Euskadi trabaja "no solo en proteger la casa frente a la tormenta, sino en preparar el futuro". Un mensaje con el que ha querido reafirmar que el Ejecutivo vasco seguirá blindando su autogobierno frente a los intentos de erosión.
Al igual que Aitor Esteban, el lehendakari también ha tenido palabras para Palestina y la situación internacional. Pradales ha denunciado el "genocidio" que sufre el pueblo palestino y ha mostrado la solidaridad de Euskadi "frente a la violencia y la deshumanización".
